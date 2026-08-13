Preço de syrupUSDG hoje

O preço ao vivo de syrupUSDG (SYRUPUSDG) hoje é $ 1.004, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SYRUPUSDG para USD é de $ 1.004 por SYRUPUSDG.

syrupUSDG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 104,178,649, com um fornecimento em circulação de 103.73M SYRUPUSDG. Nas últimas 24 horas, SYRUPUSDG foi negociado entre $ 1.004 (mínimo) e $ 1.006 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.05, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.001.

No desempenho de curto prazo, SYRUPUSDG movimentou-se -0.00% na última hora e -0.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 19.96K.

Informações de mercado de syrupUSDG (SYRUPUSDG)

Capitalização de mercado $ 104.18M$ 104.18M $ 104.18M Volume (24h) $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 104.18M$ 104.18M $ 104.18M Fornecimento Circulante 103.73M 103.73M 103.73M Fornecimento total 103,725,041.015607 103,725,041.015607 103,725,041.015607

A capitalização de mercado atual de syrupUSDG é $ 104.18M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 19.96K. A oferta em circulação de SYRUPUSDG é 103.73M, com um fornecimento total de 103725041.015607. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 104.18M.