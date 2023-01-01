Odaberite trgovca
Odaberite trgovce s najboljim rezultatima na temelju ukupnog poretka, ROI-a i drugih kriterija.
Postavite parametre kopiranja trgovanja
Postavite parametre koji se odnose na kopiranje trgovanja i upravljanje rizikom, kao što su način kopiranja trgovanja, marža i način postavljanja naloga, kada slijedi otvaranje pozicije.
Slijedite za otvaranje/zatvaranje
Nakon što su parametri kopiranja trgovanja postavljeni, sustav će pratiti signale otvaranja i zatvaranja trgovca u stvarnom vremenu, automatski otvarajući i zatvarajući pozicije umjesto vas.