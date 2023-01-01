Loading...

Kopirajte strategije stručnjaka i povećajte svoj profit!

Uspješno trgovano
2,000,000+
Ukupan broj korisnika za kopiranje trgovanja
50,000+
Ukupni iznos za kopiranje trgovanja
$1,000,000,000+
Postanite trgovac
Vodič za kopiranje trgovanja
Najbolji trgovciSvi trgovci
Dnevni odabiri

Cjelokupno
Najbolji trgovci prema ukupnom poretku

Više
Nema podataka

Najviši ROI
Najbolji trgovci prema ROI-ju u zadnjih 7 dana

Više
Nema podataka

Najviši PNL
Trgovci s najvećim PNL-om

Više
Nema podataka

Najviše sljedbenika
Trgovci s najviše sljedbenika

Više
Nema podataka

Trgujte bez napora uz kopiranje trgovanja jednim klikom

O kopiranju trgovanja
Odaberite trgovca
Odaberite trgovce s najboljim rezultatima na temelju ukupnog poretka, ROI-a i drugih kriterija.
Postavite parametre kopiranja trgovanja
Postavite parametre koji se odnose na kopiranje trgovanja i upravljanje rizikom, kao što su način kopiranja trgovanja, marža i način postavljanja naloga, kada slijedi otvaranje pozicije.
Slijedite za otvaranje/zatvaranje
Nakon što su parametri kopiranja trgovanja postavljeni, sustav će pratiti signale otvaranja i zatvaranja trgovca u stvarnom vremenu, automatski otvarajući i zatvarajući pozicije umjesto vas.

Često postavljana pitanja (FAQ)

MEXC kopiranje trgovanja - pojednostavljivanje vaših trgovanja
Slijedite elitne trgovce, upravljajte tržišnim trendovima i povećavajte svoju imovinu s povjerenjem!
Dnevni odabiri
Cjelokupno
Nema podataka

Često postavljana pitanja (FAQ)