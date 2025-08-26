ZENKOKU (CDB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00397408$ 0.00397408 $ 0.00397408 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.73% שינוי מחיר (1D) -11.89% שינוי מחיר (7D) -49.19% שינוי מחיר (7D) -49.19%

ZENKOKU (CDB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CDB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CDBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00397408, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CDB השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -11.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-49.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZENKOKU (CDB) מידע שוק

שווי שוק $ 199.73K$ 199.73K $ 199.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 199.73K$ 199.73K $ 199.73K אספקת מחזור 968.35M 968.35M 968.35M אספקה כוללת 968,345,921.846909 968,345,921.846909 968,345,921.846909

שווי השוק הנוכחי של ZENKOKU הוא $ 199.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CDB הוא 968.35M, עם היצע כולל של 968345921.846909. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 199.73K.