נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:14:12 (UTC+8)

ZENKOKU (CDB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
ZENKOKU (CDB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CDB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CDBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00397408, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CDB השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -11.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-49.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZENKOKU (CDB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ZENKOKU הוא $ 199.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CDB הוא 968.35M, עם היצע כולל של 968345921.846909. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 199.73K.

ZENKOKU (CDB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZENKOKUל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZENKOKU ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZENKOKU ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZENKOKUל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.89%
30 ימים$ 0-87.37%
60 ימים$ 0-89.94%
90 ימים$ 0--

מה זהZENKOKU (CDB)

We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ZENKOKUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZENKOKU (CDB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZENKOKU (CDB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZENKOKU.

בדוק את ZENKOKU תחזית המחיר עכשיו‏!

CDB למטבעות מקומיים

ZENKOKU (CDB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZENKOKU (CDB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CDB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZENKOKU (CDB)

כמה שווה ZENKOKU (CDB) היום?
החי CDBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CDB ל USD?
המחיר הנוכחי של CDB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZENKOKU?
שווי השוק של CDB הוא $ 199.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CDB?
ההיצע במחזור של CDB הוא 968.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CDB?
‏‏CDB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00397408 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CDB?
CDB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CDB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CDB הוא -- USD.
האם CDB יעלה השנה?
CDB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CDB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:14:12 (UTC+8)

