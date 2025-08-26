ZARP Stablecoin (ZARP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.055602 $ 0.055602 $ 0.055602 24 שעות נמוך $ 0.056707 $ 0.056707 $ 0.056707 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.055602$ 0.055602 $ 0.055602 גבוה 24 שעות $ 0.056707$ 0.056707 $ 0.056707 שיא כל הזמנים $ 0.058997$ 0.058997 $ 0.058997 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04593778$ 0.04593778 $ 0.04593778 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -0.91% שינוי מחיר (7D) +0.42% שינוי מחיר (7D) +0.42%

ZARP Stablecoin (ZARP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.05601. במהלך 24 השעות האחרונות, ZARP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.055602 לבין שיא של $ 0.056707, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZARPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058997, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04593778.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZARP השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZARP Stablecoin (ZARP) מידע שוק

שווי שוק $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M אספקת מחזור 63.85M 63.85M 63.85M אספקה כוללת 63,846,740.83270886 63,846,740.83270886 63,846,740.83270886

שווי השוק הנוכחי של ZARP Stablecoin הוא $ 3.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZARP הוא 63.85M, עם היצע כולל של 63846740.83270886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.58M.