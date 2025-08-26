עוד על ZARP

ZARP Stablecoin סֵמֶל

ZARP Stablecoin מחיר (ZARP)

לא רשום

mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
ZARP Stablecoin (ZARP) טבלת מחירים חיה
ZARP Stablecoin (ZARP) מידע על מחיר (USD)

ZARP Stablecoin (ZARP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.05601. במהלך 24 השעות האחרונות, ZARP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.055602 לבין שיא של $ 0.056707, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZARPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058997, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04593778.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZARP השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZARP Stablecoin (ZARP) מידע שוק

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

--
----

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

63.85M
63.85M 63.85M

63,846,740.83270886
63,846,740.83270886 63,846,740.83270886

שווי השוק הנוכחי של ZARP Stablecoin הוא $ 3.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZARP הוא 63.85M, עם היצע כולל של 63846740.83270886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.58M.

ZARP Stablecoin (ZARP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZARP Stablecoinל USDהיה $ -0.00051513482100562.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZARP Stablecoin ל USDהיה . $ -0.0003225167.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZARP Stablecoin ל USDהיה $ +0.0014791064.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZARP Stablecoinל USDהיה $ +0.00171066836048754.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00051513482100562-0.91%
30 ימים$ -0.0003225167-0.57%
60 ימים$ +0.0014791064+2.64%
90 ימים$ +0.00171066836048754+3.15%

מה זהZARP Stablecoin (ZARP)

ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ZARP Stablecoin (ZARP) משאב

האתר הרשמי

ZARP Stablecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZARP Stablecoin (ZARP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZARP Stablecoin (ZARP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZARP Stablecoin.

בדוק את ZARP Stablecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

ZARP למטבעות מקומיים

ZARP Stablecoin (ZARP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZARP Stablecoin (ZARP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZARP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZARP Stablecoin (ZARP)

כמה שווה ZARP Stablecoin (ZARP) היום?
החי ZARPהמחיר ב USD הוא 0.05601 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZARP ל USD?
המחיר הנוכחי של ZARP ל USD הוא $ 0.05601. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZARP Stablecoin?
שווי השוק של ZARP הוא $ 3.58M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZARP?
ההיצע במחזור של ZARP הוא 63.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZARP?
‏‏ZARP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.058997 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZARP?
ZARP ‏‏רשם מחירATL של 0.04593778 USD.
מהו נפח המסחר של ZARP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZARP הוא -- USD.
האם ZARP יעלה השנה?
ZARP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZARP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
