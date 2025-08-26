עוד על YELPE

Yellow Pepe סֵמֶל

Yellow Pepe מחיר (YELPE)

לא רשום

1 YELPE ל USDמחיר חי:

-9.70%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Yellow Pepe (YELPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:01:46 (UTC+8)

Yellow Pepe (YELPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003331
24 שעות נמוך
$ 0.00003791
גבוה 24 שעות

$ 0.00003331
$ 0.00003791
$ 0.00532182
$ 0.00003331
+0.50%

-10.76%

-9.55%

-9.55%

Yellow Pepe (YELPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003383. במהלך 24 השעות האחרונות, YELPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003331 לבין שיא של $ 0.00003791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YELPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00532182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003331.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YELPE השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -10.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yellow Pepe (YELPE) מידע שוק

$ 33.81K
--
$ 33.81K
999.61M
999,607,234.518042
שווי השוק הנוכחי של Yellow Pepe הוא $ 33.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YELPE הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999607234.518042. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.81K.

Yellow Pepe (YELPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yellow Pepeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYellow Pepe ל USDהיה . $ -0.0000066157.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYellow Pepe ל USDהיה $ -0.0000076221.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yellow Pepeל USDהיה $ -0.00004087189890391805.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.76%
30 ימים$ -0.0000066157-19.55%
60 ימים$ -0.0000076221-22.53%
90 ימים$ -0.00004087189890391805-54.71%

מה זהYellow Pepe (YELPE)

$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Yellow Pepe (YELPE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Yellow Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yellow Pepe (YELPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yellow Pepe (YELPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yellow Pepe.

בדוק את Yellow Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

YELPE למטבעות מקומיים

Yellow Pepe (YELPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yellow Pepe (YELPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YELPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yellow Pepe (YELPE)

כמה שווה Yellow Pepe (YELPE) היום?
החי YELPEהמחיר ב USD הוא 0.00003383 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YELPE ל USD?
המחיר הנוכחי של YELPE ל USD הוא $ 0.00003383. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yellow Pepe?
שווי השוק של YELPE הוא $ 33.81K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YELPE?
ההיצע במחזור של YELPE הוא 999.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YELPE?
‏‏YELPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00532182 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YELPE?
YELPE ‏‏רשם מחירATL של 0.00003331 USD.
מהו נפח המסחר של YELPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YELPE הוא -- USD.
האם YELPE יעלה השנה?
YELPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YELPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:01:46 (UTC+8)

Yellow Pepe (YELPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.