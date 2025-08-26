Yellow Pepe (YELPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003331 $ 0.00003331 $ 0.00003331 24 שעות נמוך $ 0.00003791 $ 0.00003791 $ 0.00003791 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003331$ 0.00003331 $ 0.00003331 גבוה 24 שעות $ 0.00003791$ 0.00003791 $ 0.00003791 שיא כל הזמנים $ 0.00532182$ 0.00532182 $ 0.00532182 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003331$ 0.00003331 $ 0.00003331 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50% שינוי מחיר (1D) -10.76% שינוי מחיר (7D) -9.55% שינוי מחיר (7D) -9.55%

Yellow Pepe (YELPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003383. במהלך 24 השעות האחרונות, YELPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003331 לבין שיא של $ 0.00003791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YELPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00532182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003331.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YELPE השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -10.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yellow Pepe (YELPE) מידע שוק

שווי שוק $ 33.81K$ 33.81K $ 33.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.81K$ 33.81K $ 33.81K אספקת מחזור 999.61M 999.61M 999.61M אספקה כוללת 999,607,234.518042 999,607,234.518042 999,607,234.518042

שווי השוק הנוכחי של Yellow Pepe הוא $ 33.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YELPE הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999607234.518042. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.81K.