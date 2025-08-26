עוד על YAYSTONE

YAYSTONE מידע על מחיר

YAYSTONE מסמך לבן

YAYSTONE אתר רשמי

YAYSTONE טוקניומיקה

YAYSTONE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Yay StakeStone Ether סֵמֶל

Yay StakeStone Ether מחיר (YAYSTONE)

לא רשום

1 YAYSTONE ל USDמחיר חי:

$4,579.78
$4,579.78$4,579.78
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:13:43 (UTC+8)

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,521.33
$ 4,521.33$ 4,521.33
24 שעות נמוך
$ 4,992.22
$ 4,992.22$ 4,992.22
גבוה 24 שעות

$ 4,521.33
$ 4,521.33$ 4,521.33

$ 4,992.22
$ 4,992.22$ 4,992.22

$ 5,145.85
$ 5,145.85$ 5,145.85

$ 1,469.13
$ 1,469.13$ 1,469.13

+0.56%

-7.85%

+3.06%

+3.06%

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) המחיר בזמן אמת של הוא $4,579.78. במהלך 24 השעות האחרונות, YAYSTONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,521.33 לבין שיא של $ 4,992.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAYSTONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,145.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,469.13.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAYSTONE השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -7.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) מידע שוק

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

--
----

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

999.59
999.59 999.59

999.5908471268054
999.5908471268054 999.5908471268054

שווי השוק הנוכחי של Yay StakeStone Ether הוא $ 4.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAYSTONE הוא 999.59, עם היצע כולל של 999.5908471268054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.58M.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yay StakeStone Etherל USDהיה $ -390.248385080058.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYay StakeStone Ether ל USDהיה . $ +768.8383531260.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYay StakeStone Ether ל USDהיה $ +3,798.5162457560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yay StakeStone Etherל USDהיה $ +1,795.9901046305306.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -390.248385080058-7.85%
30 ימים$ +768.8383531260+16.79%
60 ימים$ +3,798.5162457560+82.94%
90 ימים$ +1,795.9901046305306+64.52%

מה זהYay StakeStone Ether (YAYSTONE)

The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Yay StakeStone Etherתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yay StakeStone Ether.

בדוק את Yay StakeStone Ether תחזית המחיר עכשיו‏!

YAYSTONE למטבעות מקומיים

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YAYSTONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

כמה שווה Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) היום?
החי YAYSTONEהמחיר ב USD הוא 4,579.78 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YAYSTONE ל USD?
המחיר הנוכחי של YAYSTONE ל USD הוא $ 4,579.78. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yay StakeStone Ether?
שווי השוק של YAYSTONE הוא $ 4.58M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YAYSTONE?
ההיצע במחזור של YAYSTONE הוא 999.59 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YAYSTONE?
‏‏YAYSTONE השיג מחיר שיא (ATH) של 5,145.85 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YAYSTONE?
YAYSTONE ‏‏רשם מחירATL של 1,469.13 USD.
מהו נפח המסחר של YAYSTONE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YAYSTONE הוא -- USD.
האם YAYSTONE יעלה השנה?
YAYSTONE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YAYSTONE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:13:43 (UTC+8)

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.