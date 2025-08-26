Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,521.33 $ 4,521.33 $ 4,521.33 24 שעות נמוך $ 4,992.22 $ 4,992.22 $ 4,992.22 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,521.33$ 4,521.33 $ 4,521.33 גבוה 24 שעות $ 4,992.22$ 4,992.22 $ 4,992.22 שיא כל הזמנים $ 5,145.85$ 5,145.85 $ 5,145.85 המחיר הנמוך ביותר $ 1,469.13$ 1,469.13 $ 1,469.13 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) -7.85% שינוי מחיר (7D) +3.06% שינוי מחיר (7D) +3.06%

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) המחיר בזמן אמת של הוא $4,579.78. במהלך 24 השעות האחרונות, YAYSTONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,521.33 לבין שיא של $ 4,992.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAYSTONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,145.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,469.13.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAYSTONE השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -7.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) מידע שוק

שווי שוק $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M אספקת מחזור 999.59 999.59 999.59 אספקה כוללת 999.5908471268054 999.5908471268054 999.5908471268054

שווי השוק הנוכחי של Yay StakeStone Ether הוא $ 4.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAYSTONE הוא 999.59, עם היצע כולל של 999.5908471268054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.58M.