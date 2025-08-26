עוד על WSTASTR

Wrapped stASTR סֵמֶל

Wrapped stASTR מחיר (WSTASTR)

לא רשום

1 WSTASTR ל USDמחיר חי:

$0.02470507
$0.02470507$0.02470507
-9.30%1D
USD
Wrapped stASTR (WSTASTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:30 (UTC+8)

Wrapped stASTR (WSTASTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02451956
$ 0.02451956$ 0.02451956
24 שעות נמוך
$ 0.02780251
$ 0.02780251$ 0.02780251
גבוה 24 שעות

$ 0.02451956
$ 0.02451956$ 0.02451956

$ 0.02780251
$ 0.02780251$ 0.02780251

$ 0.03544925
$ 0.03544925$ 0.03544925

$ 0.00462923
$ 0.00462923$ 0.00462923

-0.19%

-9.38%

-2.13%

-2.13%

Wrapped stASTR (WSTASTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02470515. במהלך 24 השעות האחרונות, WSTASTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02451956 לבין שיא של $ 0.02780251, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSTASTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03544925, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00462923.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSTASTR השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -9.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped stASTR (WSTASTR) מידע שוק

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

--
----

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

158.02M
158.02M 158.02M

158,023,786.0925699
158,023,786.0925699 158,023,786.0925699

שווי השוק הנוכחי של Wrapped stASTR הוא $ 3.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSTASTR הוא 158.02M, עם היצע כולל של 158023786.0925699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.91M.

Wrapped stASTR (WSTASTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped stASTRל USDהיה $ -0.00255914128973831.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped stASTR ל USDהיה . $ -0.0021868356.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped stASTR ל USDהיה $ +0.0018476265.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped stASTRל USDהיה $ -0.005502490445047847.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00255914128973831-9.38%
30 ימים$ -0.0021868356-8.85%
60 ימים$ +0.0018476265+7.48%
90 ימים$ -0.005502490445047847-18.21%

מה זהWrapped stASTR (WSTASTR)

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

Wrapped stASTR (WSTASTR) משאב

האתר הרשמי

Wrapped stASTRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped stASTR (WSTASTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped stASTR (WSTASTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped stASTR.

בדוק את Wrapped stASTR תחזית המחיר עכשיו‏!

WSTASTR למטבעות מקומיים

Wrapped stASTR (WSTASTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped stASTR (WSTASTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WSTASTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped stASTR (WSTASTR)

כמה שווה Wrapped stASTR (WSTASTR) היום?
החי WSTASTRהמחיר ב USD הוא 0.02470515 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WSTASTR ל USD?
המחיר הנוכחי של WSTASTR ל USD הוא $ 0.02470515. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped stASTR?
שווי השוק של WSTASTR הוא $ 3.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WSTASTR?
ההיצע במחזור של WSTASTR הוא 158.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WSTASTR?
‏‏WSTASTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03544925 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WSTASTR?
WSTASTR ‏‏רשם מחירATL של 0.00462923 USD.
מהו נפח המסחר של WSTASTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WSTASTR הוא -- USD.
האם WSTASTR יעלה השנה?
WSTASTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WSTASTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:30 (UTC+8)

