Wrapped stASTR (WSTASTR) מידע על מחיר (USD)

Wrapped stASTR (WSTASTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02470515. במהלך 24 השעות האחרונות, WSTASTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02451956 לבין שיא של $ 0.02780251, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSTASTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03544925, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00462923.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSTASTR השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -9.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped stASTR (WSTASTR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wrapped stASTR הוא $ 3.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSTASTR הוא 158.02M, עם היצע כולל של 158023786.0925699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.91M.