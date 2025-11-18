Wrapped SOMI מחיר היום

מחיר Wrapped SOMI (WSOMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.292909, עם שינוי של 4.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WSOMI ל USD הוא $ 0.292909 לכל WSOMI.

Wrapped SOMI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,996,898, עם היצע במחזור של 41.01M WSOMI. ב‑24 השעות האחרונות, WSOMI סחר בין $ 0.284269 (נמוך) ל $ 0.308682 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.81, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.240864.

ביצועים לטווח קצר, WSOMI נע ב +0.95% בשעה האחרונה ו -24.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped SOMI (WSOMI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wrapped SOMI הוא $ 12.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSOMI הוא 41.01M, עם היצע כולל של 41006087.78329344. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.00M.