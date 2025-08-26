עוד על WNRG

Wrapped Energi סֵמֶל

Wrapped Energi מחיר (WNRG)

1 WNRG ל USDמחיר חי:

$0.03874353
$0.03874353$0.03874353
+2.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Wrapped Energi (WNRG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:39:58 (UTC+8)

Wrapped Energi (WNRG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03740507
$ 0.03740507$ 0.03740507
24 שעות נמוך
$ 0.03874353
$ 0.03874353$ 0.03874353
גבוה 24 שעות

$ 0.03740507
$ 0.03740507$ 0.03740507

$ 0.03874353
$ 0.03874353$ 0.03874353

$ 1.57
$ 1.57$ 1.57

$ 0.02340507
$ 0.02340507$ 0.02340507

+0.40%

+2.86%

+5.21%

+5.21%

Wrapped Energi (WNRG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03870685. במהלך 24 השעות האחרונות, WNRG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03740507 לבין שיא של $ 0.03874353, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WNRGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.57, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02340507.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WNRG השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, +2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Energi (WNRG) מידע שוק

$ 560.34K
$ 560.34K$ 560.34K

--
----

$ 560.34K
$ 560.34K$ 560.34K

14.48M
14.48M 14.48M

14,476,687.33413147
14,476,687.33413147 14,476,687.33413147

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Energi הוא $ 560.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WNRG הוא 14.48M, עם היצע כולל של 14476687.33413147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 560.34K.

Wrapped Energi (WNRG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped Energiל USDהיה $ +0.00107749.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Energi ל USDהיה . $ +0.0040165982.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Energi ל USDהיה $ -0.0034986579.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped Energiל USDהיה $ +0.008670740425576302.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00107749+2.86%
30 ימים$ +0.0040165982+10.38%
60 ימים$ -0.0034986579-9.03%
90 ימים$ +0.008670740425576302+28.87%

מה זהWrapped Energi (WNRG)

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Wrapped Energi (WNRG) משאב

האתר הרשמי

Wrapped Energiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped Energi (WNRG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped Energi (WNRG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped Energi.

בדוק את Wrapped Energi תחזית המחיר עכשיו‏!

WNRG למטבעות מקומיים

Wrapped Energi (WNRG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped Energi (WNRG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WNRG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped Energi (WNRG)

כמה שווה Wrapped Energi (WNRG) היום?
החי WNRGהמחיר ב USD הוא 0.03870685 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WNRG ל USD?
המחיר הנוכחי של WNRG ל USD הוא $ 0.03870685. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped Energi?
שווי השוק של WNRG הוא $ 560.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WNRG?
ההיצע במחזור של WNRG הוא 14.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WNRG?
‏‏WNRG השיג מחיר שיא (ATH) של 1.57 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WNRG?
WNRG ‏‏רשם מחירATL של 0.02340507 USD.
מהו נפח המסחר של WNRG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WNRG הוא -- USD.
האם WNRG יעלה השנה?
WNRG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WNRG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:39:58 (UTC+8)

Wrapped Energi (WNRG) עדכונים חשובים מהתעשייה

