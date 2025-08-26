Wrapped Energi (WNRG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03740507 $ 0.03740507 $ 0.03740507 24 שעות נמוך $ 0.03874353 $ 0.03874353 $ 0.03874353 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03740507$ 0.03740507 $ 0.03740507 גבוה 24 שעות $ 0.03874353$ 0.03874353 $ 0.03874353 שיא כל הזמנים $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02340507$ 0.02340507 $ 0.02340507 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) +2.86% שינוי מחיר (7D) +5.21% שינוי מחיר (7D) +5.21%

Wrapped Energi (WNRG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03870685. במהלך 24 השעות האחרונות, WNRG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03740507 לבין שיא של $ 0.03874353, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WNRGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.57, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02340507.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WNRG השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, +2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Energi (WNRG) מידע שוק

שווי שוק $ 560.34K$ 560.34K $ 560.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 560.34K$ 560.34K $ 560.34K אספקת מחזור 14.48M 14.48M 14.48M אספקה כוללת 14,476,687.33413147 14,476,687.33413147 14,476,687.33413147

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Energi הוא $ 560.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WNRG הוא 14.48M, עם היצע כולל של 14476687.33413147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 560.34K.