Wrapped Aave Arbitrum WETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,228.98, עם שינוי של 3.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAARBWETH ל USD הוא $ 3,228.98 לכל WAARBWETH.

Wrapped Aave Arbitrum WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 523,673, עם היצע במחזור של 162.02 WAARBWETH. ב‑24 השעות האחרונות, WAARBWETH סחר בין $ 3,113.47 (נמוך) ל $ 3,392.86 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,197.67, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,113.47.

ביצועים לטווח קצר, WAARBWETH נע ב +1.06% בשעה האחרונה ו -13.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 523.67K$ 523.67K $ 523.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 523.67K$ 523.67K $ 523.67K אספקת מחזור 162.02 162.02 162.02 אספקה כוללת 162.0193204876656 162.0193204876656 162.0193204876656

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Arbitrum WETH הוא $ 523.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAARBWETH הוא 162.02, עם היצע כולל של 162.0193204876656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 523.67K.