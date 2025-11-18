VERRA DNA מחיר היום

מחיר VERRA DNA (VDNA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VDNA ל USD הוא -- לכל VDNA.

VERRA DNA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 212,912, עם היצע במחזור של 989.98M VDNA. ב‑24 השעות האחרונות, VDNA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01760951, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VDNA נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו +7.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VERRA DNA (VDNA) מידע שוק

שווי שוק $ 212.91K$ 212.91K $ 212.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 212.91K$ 212.91K $ 212.91K אספקת מחזור 989.98M 989.98M 989.98M אספקה כוללת 989,983,381.0864091 989,983,381.0864091 989,983,381.0864091

