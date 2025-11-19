VERRA DNA (VDNA) תחזית מחיר (USD)

קבל VERRA DNA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VDNA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של VERRA DNA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה VERRA DNA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) VERRA DNA (VDNA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, VERRA DNA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. VERRA DNA (VDNA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, VERRA DNA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. VERRA DNA (VDNA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VDNA הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. VERRA DNA (VDNA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VDNA הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. VERRA DNA (VDNA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VDNA הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. VERRA DNA (VDNA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VDNA הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. VERRA DNA (VDNA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של VERRA DNA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. VERRA DNA (VDNA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של VERRA DNA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר VERRA DNA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% VERRA DNA (VDNA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVDNAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. VERRA DNA (VDNA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVDNA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. VERRA DNA (VDNA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVDNA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. VERRA DNA (VDNA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVDNA הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית VERRA DNA מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 192.83K$ 192.83K $ 192.83K אספקת מחזור 989.98M 989.98M 989.98M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר VDNA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VDNA יש כמות במעגל של 989.98M ושווי שוק כולל של $ 192.83K. צפה VDNA במחיר חי

VERRA DNA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVERRA DNAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVERRA DNA הוא 0USD. היצע במחזור של VERRA DNA(VDNA) הוא 989.98M VDNA , מה שמעניק לו שווי שוק של $192,827 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -6.50% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -2.87% $ 0 $ 0.000247 $ 0.000167

30 ימים -20.83% $ 0 $ 0.000247 $ 0.000167 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,VERRA DNA הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -6.50% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,VERRA DNA נסחר בשיא של $0.000247 ושפל של $0.000167 . נרשם שינוי במחיר של -2.87% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVDNA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,VERRA DNA חווה -20.83% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש VDNA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך VERRA DNA (VDNA) מודול חיזוי מחיר עובד? VERRA DNA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VDNAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVERRA DNA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VDNA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של VERRA DNA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVDNA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVDNA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של VERRA DNA.

מדוע VDNA חיזוי מחירים חשוב?

VDNA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם VDNA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, VDNA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של VDNA בחודש הבא? על פי VERRA DNA (VDNA) כלי תחזית המחירים, המחיר VDNA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 VDNA בשנת 2026? המחיר של 1 VERRA DNA (VDNA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VDNA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של VDNA בשנת 2027? VERRA DNA (VDNA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VDNA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של VDNA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, VERRA DNA (VDNA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של VDNA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, VERRA DNA (VDNA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 VDNA בשנת 2030? המחיר של 1 VERRA DNA (VDNA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VDNA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי VDNA תחזית המחיר בשנת 2040? VERRA DNA (VDNA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VDNA עד שנת 2040.