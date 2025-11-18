USEFUL COIN מחיר היום

מחיר USEFUL COIN (USEFUL) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000807, עם שינוי של 6.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USEFUL ל USD הוא $ 0.0000807 לכל USEFUL.

USEFUL COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 80,677, עם היצע במחזור של 999.69M USEFUL. ב‑24 השעות האחרונות, USEFUL סחר בין $ 0.00007841 (נמוך) ל $ 0.00008711 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00392976, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007831.

ביצועים לטווח קצר, USEFUL נע ב -2.07% בשעה האחרונה ו -17.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

USEFUL COIN (USEFUL) מידע שוק

שווי שוק $ 80.68K$ 80.68K $ 80.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.68K$ 80.68K $ 80.68K אספקת מחזור 999.69M 999.69M 999.69M אספקה כוללת 999,694,799.93342 999,694,799.93342 999,694,799.93342

שווי השוק הנוכחי של USEFUL COIN הוא $ 80.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USEFUL הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999694799.93342. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.68K.