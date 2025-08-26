עוד על $URO

Urolithin A מחיר ($URO)

$0.00185659
Urolithin A ($URO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00179678
24 שעות נמוך
$ 0.00234706
גבוה 24 שעות

$ 0.00179678
$ 0.00234706
$ 0.144324
$ 0.00139615
+2.85%

-14.72%

-2.46%

-2.46%

Urolithin A ($URO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00185639. במהלך 24 השעות האחרונות, $URO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00179678 לבין שיא של $ 0.00234706, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $UROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.144324, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00139615.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $URO השתנה ב +2.85% במהלך השעה האחרונה, -14.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Urolithin A ($URO) מידע שוק

$ 1.86M
--
$ 1.86M
999.70M
999,700,096.92
שווי השוק הנוכחי של Urolithin A הוא $ 1.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $URO הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999700096.92. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.86M.

Urolithin A ($URO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Urolithin Aל USDהיה $ -0.000320435872331627.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUrolithin A ל USDהיה . $ -0.0004864768.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUrolithin A ל USDהיה $ +0.0002211794.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Urolithin Aל USDהיה $ -0.0011085581893344533.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000320435872331627-14.72%
30 ימים$ -0.0004864768-26.20%
60 ימים$ +0.0002211794+11.91%
90 ימים$ -0.0011085581893344533-37.38%

מה זהUrolithin A ($URO)

$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

Urolithin A ($URO) משאב

Urolithin Aתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Urolithin A ($URO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Urolithin A ($URO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Urolithin A.

בדוק את Urolithin A תחזית המחיר עכשיו‏!

$URO למטבעות מקומיים

Urolithin A ($URO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Urolithin A ($URO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $URO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Urolithin A ($URO)

כמה שווה Urolithin A ($URO) היום?
החי $UROהמחיר ב USD הוא 0.00185639 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $URO ל USD?
המחיר הנוכחי של $URO ל USD הוא $ 0.00185639. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Urolithin A?
שווי השוק של $URO הוא $ 1.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $URO?
ההיצע במחזור של $URO הוא 999.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $URO?
‏‏$URO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.144324 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $URO?
$URO ‏‏רשם מחירATL של 0.00139615 USD.
מהו נפח המסחר של $URO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $URO הוא -- USD.
האם $URO יעלה השנה?
$URO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $URO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Urolithin A ($URO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

