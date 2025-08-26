Urolithin A ($URO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00179678 $ 0.00179678 $ 0.00179678 24 שעות נמוך $ 0.00234706 $ 0.00234706 $ 0.00234706 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00179678$ 0.00179678 $ 0.00179678 גבוה 24 שעות $ 0.00234706$ 0.00234706 $ 0.00234706 שיא כל הזמנים $ 0.144324$ 0.144324 $ 0.144324 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00139615$ 0.00139615 $ 0.00139615 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.85% שינוי מחיר (1D) -14.72% שינוי מחיר (7D) -2.46% שינוי מחיר (7D) -2.46%

Urolithin A ($URO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00185639. במהלך 24 השעות האחרונות, $URO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00179678 לבין שיא של $ 0.00234706, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $UROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.144324, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00139615.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $URO השתנה ב +2.85% במהלך השעה האחרונה, -14.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Urolithin A ($URO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M אספקת מחזור 999.70M 999.70M 999.70M אספקה כוללת 999,700,096.92 999,700,096.92 999,700,096.92

שווי השוק הנוכחי של Urolithin A הוא $ 1.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $URO הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999700096.92. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.86M.