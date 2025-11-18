UFOPEPE מחיר היום

מחיר UFOPEPE (UFO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003103, עם שינוי של 1.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UFO ל USD הוא $ 0.00003103 לכל UFO.

UFOPEPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,554, עם היצע במחזור של 991.20M UFO. ב‑24 השעות האחרונות, UFO סחר בין $ 0.00002862 (נמוך) ל $ 0.00003155 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00129662, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002862.

ביצועים לטווח קצר, UFO נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -7.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UFOPEPE (UFO) מידע שוק

שווי שוק $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K אספקת מחזור 991.20M 991.20M 991.20M אספקה כוללת 991,202,220.849123 991,202,220.849123 991,202,220.849123

שווי השוק הנוכחי של UFOPEPE הוא $ 30.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFO הוא 991.20M, עם היצע כולל של 991202220.849123. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.55K.