Trackgood AI (TRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00338039$ 0.00338039 $ 0.00338039 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -21.84% שינוי מחיר (7D) -29.83% שינוי מחיר (7D) -29.83%

Trackgood AI (TRAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00338039, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRAI השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -21.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trackgood AI (TRAI) מידע שוק

שווי שוק $ 230.49K$ 230.49K $ 230.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 230.49K$ 230.49K $ 230.49K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Trackgood AI הוא $ 230.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 230.49K.