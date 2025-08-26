Titan Blaze (BLAZE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.068938 $ 0.068938 $ 0.068938 24 שעות נמוך $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.068938$ 0.068938 $ 0.068938 גבוה 24 שעות $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 שיא כל הזמנים $ 53.93$ 53.93 $ 53.93 המחיר הנמוך ביותר $ 0.057319$ 0.057319 $ 0.057319 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +2,134.93% שינוי מחיר (7D) +2,106.41% שינוי מחיר (7D) +2,106.41%

Titan Blaze (BLAZE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.54. במהלך 24 השעות האחרונות, BLAZE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.068938 לבין שיא של $ 1.54, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLAZEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 53.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.057319.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLAZE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +2,134.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2,106.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Titan Blaze (BLAZE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M אספקת מחזור 1.35M 1.35M 1.35M אספקה כוללת 1,349,502.849774094 1,349,502.849774094 1,349,502.849774094

שווי השוק הנוכחי של Titan Blaze הוא $ 2.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLAZE הוא 1.35M, עם היצע כולל של 1349502.849774094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.08M.