test token please ignore (TEST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.56% שינוי מחיר (7D) +5.56%

test token please ignore (TEST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TEST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TESTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TEST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

test token please ignore (TEST) מידע שוק

שווי שוק $ 34.21K$ 34.21K $ 34.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.21K$ 34.21K $ 34.21K אספקת מחזור 899.25M 899.25M 899.25M אספקה כוללת 899,249,436.179684 899,249,436.179684 899,249,436.179684

שווי השוק הנוכחי של test token please ignore הוא $ 34.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TEST הוא 899.25M, עם היצע כולל של 899249436.179684. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.21K.