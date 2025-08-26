Syrax AI (SYRAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.100433 גבוה 24 שעות $ 0.116129 שיא כל הזמנים $ 0.183403 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0450678 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -12.03% שינוי מחיר (7D) -17.73%

Syrax AI (SYRAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.101428. במהלך 24 השעות האחרונות, SYRAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.100433 לבין שיא של $ 0.116129, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYRAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.183403, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0450678.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYRAX השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -12.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Syrax AI (SYRAX) מידע שוק

שווי שוק $ 4.14M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.14M אספקת מחזור 40.82M אספקה כוללת 99,999,684.317821

שווי השוק הנוכחי של Syrax AI הוא $ 4.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYRAX הוא 40.82M, עם היצע כולל של 99999684.317821. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.14M.