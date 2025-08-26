עוד על SYRAX

Syrax AI סֵמֶל

Syrax AI מחיר (SYRAX)

1 SYRAX ל USDמחיר חי:

$0.101428
$0.101428$0.101428
-12.00%1D
USD
Syrax AI (SYRAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:04:22 (UTC+8)

Syrax AI (SYRAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.100433
$ 0.100433$ 0.100433
24 שעות נמוך
$ 0.116129
$ 0.116129$ 0.116129
גבוה 24 שעות

$ 0.100433
$ 0.100433$ 0.100433

$ 0.116129
$ 0.116129$ 0.116129

$ 0.183403
$ 0.183403$ 0.183403

$ 0.0450678
$ 0.0450678$ 0.0450678

+0.46%

-12.03%

-17.73%

-17.73%

Syrax AI (SYRAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.101428. במהלך 24 השעות האחרונות, SYRAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.100433 לבין שיא של $ 0.116129, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYRAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.183403, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0450678.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYRAX השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -12.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Syrax AI (SYRAX) מידע שוק

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

$ 10.14M
$ 10.14M$ 10.14M

40.82M
40.82M 40.82M

99,999,684.317821
99,999,684.317821 99,999,684.317821

שווי השוק הנוכחי של Syrax AI הוא $ 4.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYRAX הוא 40.82M, עם היצע כולל של 99999684.317821. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.14M.

Syrax AI (SYRAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Syrax AIל USDהיה $ -0.0138797348785263.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSyrax AI ל USDהיה . $ -0.0377294917.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSyrax AI ל USDהיה $ -0.0048095129.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Syrax AIל USDהיה $ -0.01382779740141316.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0138797348785263-12.03%
30 ימים$ -0.0377294917-37.19%
60 ימים$ -0.0048095129-4.74%
90 ימים$ -0.01382779740141316-11.99%

מה זהSyrax AI (SYRAX)

Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.

Syrax AI (SYRAX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Syrax AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Syrax AI (SYRAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Syrax AI (SYRAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Syrax AI.

בדוק את Syrax AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SYRAX למטבעות מקומיים

Syrax AI (SYRAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Syrax AI (SYRAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYRAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Syrax AI (SYRAX)

כמה שווה Syrax AI (SYRAX) היום?
החי SYRAXהמחיר ב USD הוא 0.101428 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SYRAX ל USD?
המחיר הנוכחי של SYRAX ל USD הוא $ 0.101428. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Syrax AI?
שווי השוק של SYRAX הוא $ 4.14M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SYRAX?
ההיצע במחזור של SYRAX הוא 40.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SYRAX?
‏‏SYRAX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.183403 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SYRAX?
SYRAX ‏‏רשם מחירATL של 0.0450678 USD.
מהו נפח המסחר של SYRAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SYRAX הוא -- USD.
האם SYRAX יעלה השנה?
SYRAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SYRAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
