Power Protocol מְחִיר(POWER)
מחיר Power Protocol (POWER) בזמן אמת היום הוא $ 0.13949, עם שינוי של 2.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POWER ל USD הוא $ 0.13949 לכל POWER.
Power Protocol כרגע מדורג במקום #541 לפי שווי שוק של $ 29.29M, עם היצע במחזור של 210.00M POWER. ב‑24 השעות האחרונות, POWER סחר בין $ 0.13404 (נמוך) ל $ 0.15641 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.9445273539587835, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0660522171533936.
ביצועים לטווח קצר, POWER נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו -90.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 853.46K.
No.541
21.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Power Protocol הוא $ 29.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 853.46K. ההיצע במחזור של POWER הוא 210.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.49M.
-0.26%
-2.37%
-90.37%
-90.37%
עקוב אחר שינויי המחירים של Power Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0033862
|-2.37%
|30 ימים
|$ -0.05451
|-28.10%
|60 ימים
|$ -0.11899
|-46.04%
|90 ימים
|$ -0.08897
|-38.95%
היום,POWER רשם שינוי של $ -0.0033862 (-2.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.05451 (-28.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,POWER ראה שינוי של $ -0.11899 (-46.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.08897 (-38.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Power Protocol (POWER)?
בדוק את Power Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
בשנת 2040, המחיר של Power Protocol עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
מוכן להתחיל עם Power Protocol? קניית POWER מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Power Protocol. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Power Protocol (POWER) מסע הקנייה שלך.
החזקת Power Protocol מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך
קנייה של Power Protocol (POWER) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר
בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.
Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.
למובן מעמיק יותר של Power Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|02-11 14:20:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
|02-04 11:04:00
|עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
|02-04 00:48:00
|עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
|02-01 01:12:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
|01-28 07:44:00
|עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות
פתח פוזיציה לונג או שורט ב POWER עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של POWER USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.
חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Power Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.
מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC
מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק
מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.
סְכוּם
1 POWER = 0.13949 USD