מחיר Power Protocol בזמן אמת היום הוא 0.13949 USD.POWER שווי השוק הוא 29,292,900 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר POWER ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

Power Protocol מְחִיר(POWER)

$0.13949
-2.37%1D
Power Protocol (POWER) טבלת מחירים חיה
Power Protocol מחיר היום

מחיר Power Protocol (POWER) בזמן אמת היום הוא $ 0.13949, עם שינוי של 2.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POWER ל USD הוא $ 0.13949 לכל POWER.

Power Protocol כרגע מדורג במקום #541 לפי שווי שוק של $ 29.29M, עם היצע במחזור של 210.00M POWER. ב‑24 השעות האחרונות, POWER סחר בין $ 0.13404 (נמוך) ל $ 0.15641 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.9445273539587835, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0660522171533936.

ביצועים לטווח קצר, POWER נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו -90.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 853.46K.

Power Protocol (POWER) מידע שוק

No.541

$ 29.29M
$ 853.46K
$ 139.49M
210.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Power Protocol הוא $ 29.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 853.46K. ההיצע במחזור של POWER הוא 210.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.49M.

Power Protocol היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.13404
24 שעות נמוך
$ 0.15641
גבוה 24 שעות

$ 0.13404
$ 0.15641
$ 2.9445273539587835
$ 0.0660522171533936
-0.26%

-2.37%

-90.37%

-90.37%

Power Protocol (POWER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Power Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0033862-2.37%
30 ימים$ -0.05451-28.10%
60 ימים$ -0.11899-46.04%
90 ימים$ -0.08897-38.95%
Power Protocol שינוי מחיר היום

היום,POWER רשם שינוי של $ -0.0033862 (-2.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Power Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.05451 (-28.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Power Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,POWER ראה שינוי של $ -0.11899 (-46.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Power Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.08897 (-38.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Power Protocol (POWER)?

בדוק את Power Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Power Protocol

Power Protocol (POWER) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של POWER הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Power Protocol (POWER) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Power Protocol עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Power Protocol תגיע ב 2026–2027? בקר בדף POWER תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Power Protocol תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Power Protocol ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Power Protocol? קניית POWER מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Power Protocol. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Power Protocol (POWER) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וPower Protocolיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Power Protocol (POWER) מדריך

מה אפשר לעשות עם Power Protocol

החזקת Power Protocol מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

    סחור ביותר מ 2,800 טוקנים עם עמלות נמוכות במיוחד.

    מסחר בחוזים עתידיים

    מסחר בחוזים עתידיים

    סחור במינוף של עד 500x ונזילות עמוקה.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    הימר על טוקנים וקבל איירדרופים מדהימים.

    טרום-מסחר של MEXC

    טרום-מסחר של MEXC

    קנה ומכור טוקנים חדשים לפני שהם נרשמים רשמית.

מה זהPower Protocol (POWER)

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

Power Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Power Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPower Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Power Protocol

Power Protocol (POWER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

גלה עוד על Power Protocol

POWER USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב POWER עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של POWER USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Power Protocol (POWER) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Power Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPOWER
$0.13949
-2.37%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

