Power Protocol מחיר היום

מחיר Power Protocol (POWER) בזמן אמת היום הוא $ 0.13949, עם שינוי של 2.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POWER ל USD הוא $ 0.13949 לכל POWER.

Power Protocol כרגע מדורג במקום #541 לפי שווי שוק של $ 29.29M, עם היצע במחזור של 210.00M POWER. ב‑24 השעות האחרונות, POWER סחר בין $ 0.13404 (נמוך) ל $ 0.15641 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.9445273539587835, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0660522171533936.

ביצועים לטווח קצר, POWER נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו -90.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 853.46K.

Power Protocol (POWER) מידע שוק

דירוג No.541 שווי שוק $ 29.29M$ 29.29M $ 29.29M נפח (24 שעות) $ 853.46K$ 853.46K $ 853.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.49M$ 139.49M $ 139.49M אספקת מחזור 210.00M 210.00M 210.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 21.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Power Protocol הוא $ 29.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 853.46K. ההיצע במחזור של POWER הוא 210.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.49M.