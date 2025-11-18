Suzaku Token מחיר היום

מחיר Suzaku Token (SUZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.03674739, עם שינוי של 4.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUZ ל USD הוא $ 0.03674739 לכל SUZ.

Suzaku Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,065,542, עם היצע במחזור של 29.00M SUZ. ב‑24 השעות האחרונות, SUZ סחר בין $ 0.03626879 (נמוך) ל $ 0.0386945 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.204252, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03626879.

ביצועים לטווח קצר, SUZ נע ב -1.49% בשעה האחרונה ו -16.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Suzaku Token (SUZ) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M אספקת מחזור 29.00M 29.00M 29.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

