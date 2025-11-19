Suzaku Token (SUZ) תחזית מחיר (USD)

קבל Suzaku Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SUZ יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות SUZ

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Suzaku Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Suzaku Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Suzaku Token (SUZ) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Suzaku Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.037000 בשנת 2025. Suzaku Token (SUZ) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Suzaku Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.038850 בשנת 2026. Suzaku Token (SUZ) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SUZ הוא $ 0.040793 עם 10.25% שיעור צמיחה. Suzaku Token (SUZ) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SUZ הוא $ 0.042832 עם 15.76% שיעור צמיחה. Suzaku Token (SUZ) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SUZ הוא $ 0.044974 עם 21.55% שיעור צמיחה. Suzaku Token (SUZ) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SUZ הוא $ 0.047223 עם 27.63% שיעור צמיחה. Suzaku Token (SUZ) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Suzaku Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.076921. Suzaku Token (SUZ) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Suzaku Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.125296. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.037000 0.00%

2026 $ 0.038850 5.00%

2027 $ 0.040793 10.25%

2028 $ 0.042832 15.76%

2029 $ 0.044974 21.55%

2030 $ 0.047223 27.63%

2031 $ 0.049584 34.01%

2032 $ 0.052063 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.054666 47.75%

2034 $ 0.057399 55.13%

2035 $ 0.060269 62.89%

2036 $ 0.063283 71.03%

2037 $ 0.066447 79.59%

2038 $ 0.069770 88.56%

2039 $ 0.073258 97.99%

2040 $ 0.076921 107.89% הצג עוד לטווח קצר Suzaku Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.037000 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.037005 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.037036 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.037152 0.41% Suzaku Token (SUZ) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSUZב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.037000 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Suzaku Token (SUZ) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSUZ , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.037005 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Suzaku Token (SUZ) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSUZ , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.037036 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Suzaku Token (SUZ) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSUZ הוא $0.037152 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Suzaku Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M אספקת מחזור 29.00M 29.00M 29.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SUZ העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SUZ יש כמות במעגל של 29.00M ושווי שוק כולל של $ 1.08M. צפה SUZ במחיר חי

Suzaku Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSuzaku Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSuzaku Token הוא 0.037000USD. היצע במחזור של Suzaku Token(SUZ) הוא 29.00M SUZ , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,078,283 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.86% $ -0.000322 $ 0.037435 $ 0.036268

7 ימים -16.30% $ -0.006033 $ 0.052055 $ 0.036320

30 ימים -28.39% $ -0.010507 $ 0.052055 $ 0.036320 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Suzaku Token הראה תנועת מחירים של $-0.000322 , המשקפת -0.86% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Suzaku Token נסחר בשיא של $0.052055 ושפל של $0.036320 . נרשם שינוי במחיר של -16.30% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSUZ הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Suzaku Token חווה -28.39% שינוי, המשקף בערך $-0.010507 לערכו. זה מצביע על כך ש SUZ עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Suzaku Token (SUZ) מודול חיזוי מחיר עובד? Suzaku Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SUZעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSuzaku Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SUZ , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Suzaku Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSUZ . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSUZ כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Suzaku Token.

מדוע SUZ חיזוי מחירים חשוב?

SUZ תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SUZ כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SUZ ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SUZ בחודש הבא? על פי Suzaku Token (SUZ) כלי תחזית המחירים, המחיר SUZ הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SUZ בשנת 2026? המחיר של 1 Suzaku Token (SUZ) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SUZ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SUZ בשנת 2027? Suzaku Token (SUZ) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SUZ עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SUZ בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Suzaku Token (SUZ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SUZ בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Suzaku Token (SUZ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SUZ בשנת 2030? המחיר של 1 Suzaku Token (SUZ) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SUZ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SUZ תחזית המחיר בשנת 2040? Suzaku Token (SUZ) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SUZ עד שנת 2040. הירשם עכשיו