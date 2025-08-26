עוד על STINJ

Stride Staked Injective סֵמֶל

Stride Staked Injective מחיר (STINJ)

לא רשום

1 STINJ ל USDמחיר חי:

$19.04
$19.04$19.04
-6.70%1D
mexc
USD
Stride Staked Injective (STINJ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:29:54 (UTC+8)

Stride Staked Injective (STINJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 18.96
$ 18.96$ 18.96
24 שעות נמוך
$ 20.75
$ 20.75$ 20.75
גבוה 24 שעות

$ 18.96
$ 18.96$ 18.96

$ 20.75
$ 20.75$ 20.75

$ 62.85
$ 62.85$ 62.85

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-6.77%

-10.52%

-10.52%

Stride Staked Injective (STINJ) המחיר בזמן אמת של הוא $19.04. במהלך 24 השעות האחרונות, STINJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 18.96 לבין שיא של $ 20.75, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STINJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 62.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STINJ השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked Injective (STINJ) מידע שוק

$ 390.18K
$ 390.18K$ 390.18K

--
----

$ 390.18K
$ 390.18K$ 390.18K

20.50K
20.50K 20.50K

20,497.1373457541
20,497.1373457541 20,497.1373457541

שווי השוק הנוכחי של Stride Staked Injective הוא $ 390.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STINJ הוא 20.50K, עם היצע כולל של 20497.1373457541. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.18K.

Stride Staked Injective (STINJ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stride Staked Injectiveל USDהיה $ -1.38391030201833.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStride Staked Injective ל USDהיה . $ -1.8337938080.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStride Staked Injective ל USDהיה $ +4.5504895520.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stride Staked Injectiveל USDהיה $ -1.877542320556546.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.38391030201833-6.77%
30 ימים$ -1.8337938080-9.63%
60 ימים$ +4.5504895520+23.90%
90 ימים$ -1.877542320556546-8.97%

מה זהStride Staked Injective (STINJ)

stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.

Stride Staked Injective (STINJ) משאב

האתר הרשמי

Stride Staked Injectiveתחזית מחיר (USD)

STINJ למטבעות מקומיים

Stride Staked Injective (STINJ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stride Staked Injective (STINJ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STINJ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stride Staked Injective (STINJ)

כמה שווה Stride Staked Injective (STINJ) היום?
החי STINJהמחיר ב USD הוא 19.04 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STINJ ל USD?
המחיר הנוכחי של STINJ ל USD הוא $ 19.04. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stride Staked Injective?
שווי השוק של STINJ הוא $ 390.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STINJ?
ההיצע במחזור של STINJ הוא 20.50K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STINJ?
‏‏STINJ השיג מחיר שיא (ATH) של 62.85 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STINJ?
STINJ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STINJ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STINJ הוא -- USD.
האם STINJ יעלה השנה?
STINJ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STINJ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:29:54 (UTC+8)

