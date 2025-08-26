Stride Staked Injective (STINJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 18.96 $ 18.96 $ 18.96 24 שעות נמוך $ 20.75 $ 20.75 $ 20.75 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 18.96$ 18.96 $ 18.96 גבוה 24 שעות $ 20.75$ 20.75 $ 20.75 שיא כל הזמנים $ 62.85$ 62.85 $ 62.85 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -6.77% שינוי מחיר (7D) -10.52% שינוי מחיר (7D) -10.52%

Stride Staked Injective (STINJ) המחיר בזמן אמת של הוא $19.04. במהלך 24 השעות האחרונות, STINJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 18.96 לבין שיא של $ 20.75, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STINJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 62.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STINJ השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked Injective (STINJ) מידע שוק

שווי שוק $ 390.18K$ 390.18K $ 390.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 390.18K$ 390.18K $ 390.18K אספקת מחזור 20.50K 20.50K 20.50K אספקה כוללת 20,497.1373457541 20,497.1373457541 20,497.1373457541

שווי השוק הנוכחי של Stride Staked Injective הוא $ 390.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STINJ הוא 20.50K, עם היצע כולל של 20497.1373457541. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.18K.