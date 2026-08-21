Strata Senior USDat מחיר היום

מחיר Strata Senior USDat (SRUSDAT) בזמן אמת היום הוא $ 1.023, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SRUSDAT ל USD הוא $ 1.023 לכל SRUSDAT.

Strata Senior USDat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,700,286, עם היצע במחזור של 5.57M SRUSDAT. ב‑24 השעות האחרונות, SRUSDAT סחר בין $ 1.023 (נמוך) ל $ 1.023 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.023, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.017.

ביצועים לטווח קצר, SRUSDAT נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Strata Senior USDat (SRUSDAT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.70M$ 5.70M $ 5.70M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.70M$ 5.70M $ 5.70M אספקת מחזור 5.57M 5.57M 5.57M אספקה כוללת 5,569,470.142419387 5,569,470.142419387 5,569,470.142419387

שווי השוק הנוכחי של Strata Senior USDat הוא $ 5.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של SRUSDAT הוא 5.57M, עם היצע כולל של 5569470.142419387. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.70M.