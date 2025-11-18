stockcoin מחיר היום

מחיר stockcoin (STOCKCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009607, עם שינוי של 6.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STOCKCOIN ל USD הוא $ 0.00009607 לכל STOCKCOIN.

stockcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 95,998, עם היצע במחזור של 999.20M STOCKCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, STOCKCOIN סחר בין $ 0.0000919 (נמוך) ל $ 0.00010289 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00343173, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00009182.

ביצועים לטווח קצר, STOCKCOIN נע ב +0.93% בשעה האחרונה ו -44.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

stockcoin (STOCKCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 96.00K$ 96.00K $ 96.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.00K$ 96.00K $ 96.00K אספקת מחזור 999.20M 999.20M 999.20M אספקה כוללת 999,204,100.18498 999,204,100.18498 999,204,100.18498

שווי השוק הנוכחי של stockcoin הוא $ 96.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOCKCOIN הוא 999.20M, עם היצע כולל של 999204100.18498. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.00K.