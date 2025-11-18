Staked USDai מחיר היום

מחיר Staked USDai (SUSDAI) בזמן אמת היום הוא $ 1.046, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUSDAI ל USD הוא $ 1.046 לכל SUSDAI.

Staked USDai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 144,872,883, עם היצע במחזור של 138.53M SUSDAI. ב‑24 השעות האחרונות, SUSDAI סחר בין $ 1.044 (נמוך) ל $ 1.05 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.796061.

ביצועים לטווח קצר, SUSDAI נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +0.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Staked USDai (SUSDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 144.87M$ 144.87M $ 144.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.87M$ 144.87M $ 144.87M אספקת מחזור 138.53M 138.53M 138.53M אספקה כוללת 138,531,381.9879575 138,531,381.9879575 138,531,381.9879575

שווי השוק הנוכחי של Staked USDai הוא $ 144.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSDAI הוא 138.53M, עם היצע כולל של 138531381.9879575. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.87M.