Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר (USD)

קבל Staked USDai תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SUSDAI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Staked USDai
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Staked USDai חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Staked USDai תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Staked USDai ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.047 בשנת 2025.

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Staked USDai ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0993 בשנת 2026.

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SUSDAI הוא $ 1.1543 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Staked USDai (SUSDAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SUSDAI הוא $ 1.2120 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SUSDAI הוא $ 1.2726 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SUSDAI הוא $ 1.3362 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Staked USDai עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1766.

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Staked USDai עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.5455.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 1.047
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0993
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1543
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2120
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2726
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3362
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4030
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4732
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 1.5468
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6242
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7054
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7907
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8802
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9742
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0729
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1766
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Staked USDai תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 1.047
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 1.0471
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 1.0480
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 1.0513
    0.41%
Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורSUSDAIב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $1.047. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSUSDAI , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0471. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSUSDAI , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0480. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSUSDAI הוא $1.0513. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Staked USDai

--
----

--

$ 145.10M
$ 145.10M$ 145.10M

138.61M
138.61M 138.61M

--
----

--

המחיר SUSDAI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, SUSDAI יש כמות במעגל של 138.61M ושווי שוק כולל של $ 145.10M.

Staked USDai מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בStaked USDaiדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלStaked USDai הוא 1.047USD. היצע במחזור של Staked USDai(SUSDAI) הוא138.61M SUSDAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $145,103,576.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.03%
    $ 0.000272
    $ 1.051
    $ 1.044
  • 7 ימים
    0.30%
    $ 0.003092
    $ 1.0519
    $ 1.0441
  • 30 ימים
    0.10%
    $ 0.001089
    $ 1.0519
    $ 1.0441
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Staked USDai הראה תנועת מחירים של$0.000272 , המשקפת0.03% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Staked USDai נסחר בשיא של $1.0519 ושפל של $1.0441. נרשם שינוי במחיר של0.30%. מגמה אחרונה זו מציגה אתSUSDAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Staked USDai חווה 0.10%שינוי, המשקף בערך $0.001089 לערכו. זה מצביע על כך ש SUSDAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Staked USDai (SUSDAI) מודול חיזוי מחיר עובד?

Staked USDai מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SUSDAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךStaked USDai לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SUSDAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Staked USDai. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSUSDAI .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSUSDAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Staked USDai.

מדוע SUSDAI חיזוי מחירים חשוב?

SUSDAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם SUSDAI כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, SUSDAI ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של SUSDAI בחודש הבא?
על פי Staked USDai (SUSDAI) כלי תחזית המחירים, המחיר SUSDAI הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 SUSDAI בשנת 2026?
המחיר של 1 Staked USDai (SUSDAI) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SUSDAI יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של SUSDAI בשנת 2027?
Staked USDai (SUSDAI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SUSDAI עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של SUSDAI בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Staked USDai (SUSDAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של SUSDAI בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Staked USDai (SUSDAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 SUSDAI בשנת 2030?
המחיר של 1 Staked USDai (SUSDAI) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SUSDAI יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי SUSDAI תחזית המחיר בשנת 2040?
Staked USDai (SUSDAI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SUSDAI עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.