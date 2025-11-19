Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Staked USDai % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Staked USDai תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Staked USDai ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.047 בשנת 2025. Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Staked USDai ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0993 בשנת 2026. Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SUSDAI הוא $ 1.1543 עם 10.25% שיעור צמיחה. Staked USDai (SUSDAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SUSDAI הוא $ 1.2120 עם 15.76% שיעור צמיחה. Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SUSDAI הוא $ 1.2726 עם 21.55% שיעור צמיחה. Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SUSDAI הוא $ 1.3362 עם 27.63% שיעור צמיחה. Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Staked USDai עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1766. Staked USDai (SUSDAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Staked USDai עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.5455.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Staked USDai מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 145.10M$ 145.10M $ 145.10M אספקת מחזור 138.61M 138.61M 138.61M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SUSDAI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SUSDAI יש כמות במעגל של 138.61M ושווי שוק כולל של $ 145.10M. צפה SUSDAI במחיר חי

Staked USDai מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בStaked USDaiדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלStaked USDai הוא 1.047USD. היצע במחזור של Staked USDai(SUSDAI) הוא 138.61M SUSDAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $145,103,576 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.03% $ 0.000272 $ 1.051 $ 1.044

7 ימים 0.30% $ 0.003092 $ 1.0519 $ 1.0441

30 ימים 0.10% $ 0.001089 $ 1.0519 $ 1.0441 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Staked USDai הראה תנועת מחירים של $0.000272 , המשקפת 0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Staked USDai נסחר בשיא של $1.0519 ושפל של $1.0441 . נרשם שינוי במחיר של 0.30% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSUSDAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Staked USDai חווה 0.10% שינוי, המשקף בערך $0.001089 לערכו. זה מצביע על כך ש SUSDAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Staked USDai (SUSDAI) מודול חיזוי מחיר עובד? Staked USDai מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SUSDAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךStaked USDai לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SUSDAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Staked USDai. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSUSDAI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSUSDAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Staked USDai.

מדוע SUSDAI חיזוי מחירים חשוב?

SUSDAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

