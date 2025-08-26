עוד על BNBX

BNBX מידע על מחיר

BNBX אתר רשמי

BNBX טוקניומיקה

BNBX תחזית מחיר

Stader BNBx סֵמֶל

Stader BNBx מחיר (BNBX)

1 BNBX ל USDמחיר חי:

$922.52
$922.52
-4.40%1D
Stader BNBx (BNBX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:49:36 (UTC+8)

Stader BNBx (BNBX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 922.23
24 שעות נמוך
$ 968.38
גבוה 24 שעות

$ 922.23
$ 968.38
$ 1,612.2
$ 17.73
-1.45%

-4.45%

-0.93%

-0.93%

Stader BNBx (BNBX) המחיר בזמן אמת של הוא $922.42. במהלך 24 השעות האחרונות, BNBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 922.23 לבין שיא של $ 968.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,612.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 17.73.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNBX השתנה ב -1.45% במהלך השעה האחרונה, -4.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stader BNBx (BNBX) מידע שוק

$ 15.14M
--
$ 0.00
16.41K
--
שווי השוק הנוכחי של Stader BNBx הוא $ 15.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBX הוא 16.41K, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

Stader BNBx (BNBX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stader BNBxל USDהיה $ -43.0160399191247.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStader BNBx ל USDהיה . $ +62.9788711940.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStader BNBx ל USDהיה $ +270.3940479100.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stader BNBxל USDהיה $ +163.333910900762.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -43.0160399191247-4.45%
30 ימים$ +62.9788711940+6.83%
60 ימים$ +270.3940479100+29.31%
90 ימים$ +163.333910900762+21.52%

מה זהStader BNBx (BNBX)

Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Stader BNBx (BNBX) משאב

האתר הרשמי

Stader BNBxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stader BNBx (BNBX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stader BNBx (BNBX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stader BNBx.

בדוק את Stader BNBx תחזית המחיר עכשיו‏!

BNBX למטבעות מקומיים

Stader BNBx (BNBX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stader BNBx (BNBX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNBX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stader BNBx (BNBX)

כמה שווה Stader BNBx (BNBX) היום?
החי BNBXהמחיר ב USD הוא 922.42 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNBX ל USD?
המחיר הנוכחי של BNBX ל USD הוא $ 922.42. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stader BNBx?
שווי השוק של BNBX הוא $ 15.14M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNBX?
ההיצע במחזור של BNBX הוא 16.41K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNBX?
‏‏BNBX השיג מחיר שיא (ATH) של 1,612.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNBX?
BNBX ‏‏רשם מחירATL של 17.73 USD.
מהו נפח המסחר של BNBX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNBX הוא -- USD.
האם BNBX יעלה השנה?
BNBX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNBX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:49:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.