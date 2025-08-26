Stader BNBx (BNBX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 922.23 $ 922.23 $ 922.23 24 שעות נמוך $ 968.38 $ 968.38 $ 968.38 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 922.23$ 922.23 $ 922.23 גבוה 24 שעות $ 968.38$ 968.38 $ 968.38 שיא כל הזמנים $ 1,612.2$ 1,612.2 $ 1,612.2 המחיר הנמוך ביותר $ 17.73$ 17.73 $ 17.73 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.45% שינוי מחיר (1D) -4.45% שינוי מחיר (7D) -0.93% שינוי מחיר (7D) -0.93%

Stader BNBx (BNBX) המחיר בזמן אמת של הוא $922.42. במהלך 24 השעות האחרונות, BNBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 922.23 לבין שיא של $ 968.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,612.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 17.73.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNBX השתנה ב -1.45% במהלך השעה האחרונה, -4.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stader BNBx (BNBX) מידע שוק

שווי שוק $ 15.14M$ 15.14M $ 15.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 16.41K 16.41K 16.41K אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Stader BNBx הוא $ 15.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBX הוא 16.41K, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.