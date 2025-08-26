עוד על SSUI

Spring Staked SUI סֵמֶל

Spring Staked SUI מחיר (SSUI)

לא רשום

1 SSUI ל USDמחיר חי:

$3.4
$3.4
-9.30%1D
Spring Staked SUI (SSUI) טבלת מחירים חיה
Spring Staked SUI (SSUI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.46%

-10.18%

-7.63%

-7.63%

Spring Staked SUI (SSUI) המחיר בזמן אמת של הוא $3.4. במהלך 24 השעות האחרונות, SSUI נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.4 לבין שיא של $ 3.79, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSUIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.75.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSUI השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -10.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spring Staked SUI (SSUI) מידע שוק

$ 28.24M
--
שווי השוק הנוכחי של Spring Staked SUI הוא $ 28.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSUI הוא 8.30M, עם היצע כולל של 8295888.845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.24M.

Spring Staked SUI (SSUI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spring Staked SUIל USDהיה $ -0.385983415135754.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpring Staked SUI ל USDהיה . $ -0.6938879800.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpring Staked SUI ל USDהיה $ +0.9691798600.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spring Staked SUIל USDהיה $ -0.3250046158611196.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.385983415135754-10.18%
30 ימים$ -0.6938879800-20.40%
60 ימים$ +0.9691798600+28.51%
90 ימים$ -0.3250046158611196-8.72%

מה זהSpring Staked SUI (SSUI)

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Spring Staked SUI (SSUI) משאב

האתר הרשמי

Spring Staked SUIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spring Staked SUI (SSUI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spring Staked SUI (SSUI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spring Staked SUI.

בדוק את Spring Staked SUI תחזית המחיר עכשיו‏!

SSUI למטבעות מקומיים

Spring Staked SUI (SSUI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spring Staked SUI (SSUI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SSUI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spring Staked SUI (SSUI)

כמה שווה Spring Staked SUI (SSUI) היום?
החי SSUIהמחיר ב USD הוא 3.4 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SSUI ל USD?
המחיר הנוכחי של SSUI ל USD הוא $ 3.4. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spring Staked SUI?
שווי השוק של SSUI הוא $ 28.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SSUI?
ההיצע במחזור של SSUI הוא 8.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SSUI?
‏‏SSUI השיג מחיר שיא (ATH) של 18.79 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SSUI?
SSUI ‏‏רשם מחירATL של 1.75 USD.
מהו נפח המסחר של SSUI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SSUI הוא -- USD.
האם SSUI יעלה השנה?
SSUI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SSUI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.