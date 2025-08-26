Spring Staked SUI (SSUI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 24 שעות נמוך $ 3.79 $ 3.79 $ 3.79 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.4$ 3.4 $ 3.4 גבוה 24 שעות $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 שיא כל הזמנים $ 18.79$ 18.79 $ 18.79 המחיר הנמוך ביותר $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -10.18% שינוי מחיר (7D) -7.63% שינוי מחיר (7D) -7.63%

Spring Staked SUI (SSUI) המחיר בזמן אמת של הוא $3.4. במהלך 24 השעות האחרונות, SSUI נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.4 לבין שיא של $ 3.79, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSUIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.75.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSUI השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -10.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spring Staked SUI (SSUI) מידע שוק

שווי שוק $ 28.24M$ 28.24M $ 28.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.24M$ 28.24M $ 28.24M אספקת מחזור 8.30M 8.30M 8.30M אספקה כוללת 8,295,888.845 8,295,888.845 8,295,888.845

שווי השוק הנוכחי של Spring Staked SUI הוא $ 28.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSUI הוא 8.30M, עם היצע כולל של 8295888.845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.24M.