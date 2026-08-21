Sonic Name Service מחיר היום

מחיר Sonic Name Service (SNS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNS ל USD הוא $ 0 לכל SNS.

Sonic Name Service כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,273, עם היצע במחזור של 51.46M SNS. ב‑24 השעות האחרונות, SNS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.095227, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SNS נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +9.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 113.38.

Sonic Name Service (SNS) מידע שוק

שווי שוק $ 36.27K$ 36.27K $ 36.27K נפח (24 שעות) $ 113.38$ 113.38 $ 113.38 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.82K$ 68.82K $ 68.82K אספקת מחזור 51.46M 51.46M 51.46M אספקה כוללת 97,619,530.0 97,619,530.0 97,619,530.0

שווי השוק הנוכחי של Sonic Name Service הוא $ 36.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 113.38. ההיצע במחזור של SNS הוא 51.46M, עם היצע כולל של 97619530.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.82K.