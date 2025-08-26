עוד על SOLITO

SOLITO מידע על מחיר

SOLITO אתר רשמי

SOLITO טוקניומיקה

SOLITO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SOLITO סֵמֶל

SOLITO מחיר (SOLITO)

לא רשום

1 SOLITO ל USDמחיר חי:

--
----
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SOLITO (SOLITO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:36:53 (UTC+8)

SOLITO (SOLITO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00320094
$ 0.00320094$ 0.00320094

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-7.00%

+3.13%

+3.13%

SOLITO (SOLITO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00320094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLITO השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -7.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLITO (SOLITO) מידע שוק

$ 25.55K
$ 25.55K$ 25.55K

--
----

$ 25.55K
$ 25.55K$ 25.55K

997.64M
997.64M 997.64M

997,640,610.252008
997,640,610.252008 997,640,610.252008

שווי השוק הנוכחי של SOLITO הוא $ 25.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLITO הוא 997.64M, עם היצע כולל של 997640610.252008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.55K.

SOLITO (SOLITO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SOLITOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOLITO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOLITO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SOLITOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.00%
30 ימים$ 0-2.96%
60 ימים$ 0+32.93%
90 ימים$ 0--

מה זהSOLITO (SOLITO)

Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶 This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun. Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we’ll make this journey unforgettable. Let’s fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure! There’s a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That’s all that’s required from the community. Everyone is important!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SOLITO (SOLITO) משאב

האתר הרשמי

SOLITOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SOLITO (SOLITO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SOLITO (SOLITO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SOLITO.

בדוק את SOLITO תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLITO למטבעות מקומיים

SOLITO (SOLITO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SOLITO (SOLITO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLITO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SOLITO (SOLITO)

כמה שווה SOLITO (SOLITO) היום?
החי SOLITOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLITO ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLITO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SOLITO?
שווי השוק של SOLITO הוא $ 25.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLITO?
ההיצע במחזור של SOLITO הוא 997.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLITO?
‏‏SOLITO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00320094 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLITO?
SOLITO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOLITO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLITO הוא -- USD.
האם SOLITO יעלה השנה?
SOLITO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLITO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:36:53 (UTC+8)

SOLITO (SOLITO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.