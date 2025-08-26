SOLITO (SOLITO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00320094
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21%
שינוי מחיר (1D) -7.00%
שינוי מחיר (7D) +3.13%

SOLITO (SOLITO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00320094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLITO השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -7.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLITO (SOLITO) מידע שוק

שווי שוק $ 25.55K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.55K
אספקת מחזור 997.64M
אספקה כוללת 997,640,610.252008

שווי השוק הנוכחי של SOLITO הוא $ 25.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLITO הוא 997.64M, עם היצע כולל של 997640610.252008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.55K.