SOLdiers מחיר היום

מחיר SOLdiers (SOLDIERS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLDIERS ל USD הוא $ 0 לכל SOLDIERS.

SOLdiers כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 97,248, עם היצע במחזור של 999.65M SOLDIERS. ב‑24 השעות האחרונות, SOLDIERS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00151635, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLDIERS נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +34.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SOLdiers (SOLDIERS) מידע שוק

שווי שוק $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K אספקת מחזור 999.65M 999.65M 999.65M אספקה כוללת 999,646,777.211852 999,646,777.211852 999,646,777.211852

שווי השוק הנוכחי של SOLdiers הוא $ 97.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLDIERS הוא 999.65M, עם היצע כולל של 999646777.211852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.25K.