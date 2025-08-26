עוד על SSOL

Solayer Staked SOL סֵמֶל

Solayer Staked SOL מחיר (SSOL)

לא רשום

1 SSOL ל USDמחיר חי:

$206.57
$206.57$206.57
-8.50%1D
USD
Solayer Staked SOL (SSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:48:16 (UTC+8)

Solayer Staked SOL (SSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 205.8
$ 205.8$ 205.8
24 שעות נמוך
$ 234.63
$ 234.63$ 234.63
גבוה 24 שעות

$ 205.8
$ 205.8$ 205.8

$ 234.63
$ 234.63$ 234.63

$ 304.31
$ 304.31$ 304.31

$ 103.46
$ 103.46$ 103.46

-0.53%

-8.61%

+2.33%

+2.33%

Solayer Staked SOL (SSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $206.44. במהלך 24 השעות האחרונות, SSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 205.8 לבין שיא של $ 234.63, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 304.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 103.46.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSOL השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -8.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solayer Staked SOL (SSOL) מידע שוק

$ 100.38M
$ 100.38M$ 100.38M

--
----

$ 100.38M
$ 100.38M$ 100.38M

485.08K
485.08K 485.08K

479,411.572871968
479,411.572871968 479,411.572871968

שווי השוק הנוכחי של Solayer Staked SOL הוא $ 100.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSOL הוא 485.08K, עם היצע כולל של 479411.572871968. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.38M.

Solayer Staked SOL (SSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solayer Staked SOLל USDהיה $ -19.452707686369.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolayer Staked SOL ל USDהיה . $ +2.0143589440.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolayer Staked SOL ל USDהיה $ +68.3010868800.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solayer Staked SOLל USDהיה $ +15.25517431069912.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -19.452707686369-8.61%
30 ימים$ +2.0143589440+0.98%
60 ימים$ +68.3010868800+33.09%
90 ימים$ +15.25517431069912+7.98%

מה זהSolayer Staked SOL (SSOL)

Solayer is the dominant restaking marketplace on Solana.. We aim to empower on-chain decentralized applications (dApps) with improved network bandwidth while securing the L1 at the same time. Our goal is to provide dApps on Solana with a greater likelihood of securing block space and prioritizing transaction inclusion. sSOL is the universal liquidity layer for delegates [dApps] and LRTs on Solayer. Every unit of SOL can be perceived as a unit of blockspace lent towards dApps, securing network bandwidth and TPS. The stake delegated towards dApps, which derives an AVS SPL token, is built on top of sSOL-SOL liquidity. Similarly, LRTs are built on top of sSOL liquidity interface to generate vault strategies. There are various ways of utilizing sSOL and earning maximum yield as an sSOL holder. You can delegate to dApps to bootstrap network bandwidth or participate in DeFi strategies to earn additional APY, starting with our launch partners. There are various ways of utilizing sSOL and earning maximum yield as an sSOL Holder. You can delegate to dApps to bootstrap network bandwidth or participate in DeFi strategies to earn additional APY, starting with our launch partners. Now we will go through a couple of examples on how you can put your sSOL to work in AMMs, lending protocols, perpetual exchanges, and more. ​ Liquidity Vaults on Kamino Kamino’s liquidity vaults are an automated liquidity solution that allows users to earn yield on their crypto assets by providing liquidity to concentrated liquidity market makers (CLMMs). A vault deploys liquidity into an underlying DEX pool, consisting of 2 tokens. When you deposit into a vault, you earn fees from trading volume. In other words, if you deposit into a pool with sSOL and SOL, any token swaps that utilize that pool will incur a small cost to the swapper. As a Kamino depositor, you earn from that swap fee. Vault Capital Deposit Example Situation: You have 100 sSOL worth $10,000 USD. You want to earn yield on your assets without active management. Use Case: Deposit your sSOL into a Kamino vault. Your sSOL will provide liquidity to a DEX, earning fees from trading volume. Kamino automates rebalancing and compounding, maximizing your yield. Benefit: Earn yield passively while maintaining exposure to sSOL. ​ Liquidity Provision on Orca Orca utilizes a Concentrated Liquidity Automated Market Maker (CLAMM) to enhance capital efficiency and yield for liquidity providers. By providing liquidity to Orca’s pools, users can earn yield on their crypto assets through trading fees. When you provide liquidity to an Orca pool, such as the sSOL-SOL pair, you earn fees from each token swap within that pool. This means if you deposit sSOL and SOL into the pool, any trades that occur between these tokens will generate fees, which are distributed to you as a liquidity provider. Orca automates this process, ensuring optimal capital efficiency and low slippage. LP Example Situation: You have 100 sSOL worth $10,000 USD. You want to earn yield on your assets without active management. Use Case: Deposit your sSOL and an equivalent amount of SOL into an Orca CLAMM pool. Your sSOL and SOL will provide liquidity to the DEX, earning fees from trading volume. Orca’s advanced CLAMM technology will ensure that your assets are utilized efficiently, maximizing your returns. Benefit: Earn yield passively from trading fees while maintaining exposure to both sSOL and SOL.

Solayer Staked SOL (SSOL) משאב

האתר הרשמי

Solayer Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solayer Staked SOL (SSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solayer Staked SOL (SSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solayer Staked SOL.

בדוק את Solayer Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

SSOL למטבעות מקומיים

Solayer Staked SOL (SSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solayer Staked SOL (SSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solayer Staked SOL (SSOL)

כמה שווה Solayer Staked SOL (SSOL) היום?
החי SSOLהמחיר ב USD הוא 206.44 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של SSOL ל USD הוא $ 206.44. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solayer Staked SOL?
שווי השוק של SSOL הוא $ 100.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SSOL?
ההיצע במחזור של SSOL הוא 485.08K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SSOL?
‏‏SSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 304.31 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SSOL?
SSOL ‏‏רשם מחירATL של 103.46 USD.
מהו נפח המסחר של SSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SSOL הוא -- USD.
האם SSOL יעלה השנה?
SSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:48:16 (UTC+8)

