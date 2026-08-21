Smudge Lord מחיר היום

מחיר Smudge Lord (SMUDGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMUDGE ל USD הוא $ 0 לכל SMUDGE.

Smudge Lord כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 65,525, עם היצע במחזור של 420.69T SMUDGE. ב‑24 השעות האחרונות, SMUDGE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMUDGE נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Smudge Lord (SMUDGE) מידע שוק

שווי שוק $ 65.53K$ 65.53K $ 65.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.53K$ 65.53K $ 65.53K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Smudge Lord הוא $ 65.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMUDGE הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.53K.