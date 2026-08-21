smolecoin מחיר היום

מחיר smolecoin (SMOLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMOLE ל USD הוא $ 0 לכל SMOLE.

smolecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,928,608, עם היצע במחזור של 420.00B SMOLE. ב‑24 השעות האחרונות, SMOLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMOLE נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו +21.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

smolecoin (SMOLE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.93M$ 7.93M $ 7.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.93M$ 7.93M $ 7.93M אספקת מחזור 420.00B 420.00B 420.00B אספקה כוללת 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של smolecoin הוא $ 7.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMOLE הוא 420.00B, עם היצע כולל של 420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.93M.