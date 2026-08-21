Smol Cat מחיר היום

מחיר Smol Cat (SMOL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMOL ל USD הוא $ 0 לכל SMOL.

Smol Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,268.51, עם היצע במחזור של 999.90M SMOL. ב‑24 השעות האחרונות, SMOL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00133859, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMOL נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Smol Cat (SMOL) מידע שוק

שווי שוק $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,900,594.0 999,900,594.0 999,900,594.0

שווי השוק הנוכחי של Smol Cat הוא $ 14.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMOL הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999900594.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.27K.