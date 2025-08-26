עוד על GRAF

Smoking Giraffe סֵמֶל

Smoking Giraffe מחיר (GRAF)

לא רשום

1 GRAF ל USDמחיר חי:

$0.00027794
$0.00027794$0.00027794
-15.20%1D
mexc
USD
Smoking Giraffe (GRAF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:00:31 (UTC+8)

Smoking Giraffe (GRAF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02124022
$ 0.02124022$ 0.02124022

$ 0
$ 0$ 0

-2.42%

-15.22%

-17.52%

-17.52%

Smoking Giraffe (GRAF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02124022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAF השתנה ב -2.42% במהלך השעה האחרונה, -15.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smoking Giraffe (GRAF) מידע שוק

$ 131.07K
$ 131.07K$ 131.07K

--
----

$ 131.07K
$ 131.07K$ 131.07K

471.58M
471.58M 471.58M

471,576,707.0
471,576,707.0 471,576,707.0

שווי השוק הנוכחי של Smoking Giraffe הוא $ 131.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAF הוא 471.58M, עם היצע כולל של 471576707.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.07K.

Smoking Giraffe (GRAF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Smoking Giraffeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmoking Giraffe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmoking Giraffe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Smoking Giraffeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.22%
30 ימים$ 0-1.96%
60 ימים$ 0-23.74%
90 ימים$ 0--

מה זהSmoking Giraffe (GRAF)

An original brand built on the Solana blockchain focused on merchandise, app & video game development, hand-drawn art, and giraffe conservation.

Smoking Giraffe (GRAF) משאב

האתר הרשמי

Smoking Giraffeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Smoking Giraffe (GRAF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smoking Giraffe (GRAF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smoking Giraffe.

בדוק את Smoking Giraffe תחזית המחיר עכשיו‏!

GRAF למטבעות מקומיים

Smoking Giraffe (GRAF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Smoking Giraffe (GRAF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRAF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Smoking Giraffe (GRAF)

כמה שווה Smoking Giraffe (GRAF) היום?
החי GRAFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GRAF ל USD?
המחיר הנוכחי של GRAF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Smoking Giraffe?
שווי השוק של GRAF הוא $ 131.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GRAF?
ההיצע במחזור של GRAF הוא 471.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GRAF?
‏‏GRAF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02124022 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GRAF?
GRAF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GRAF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GRAF הוא -- USD.
האם GRAF יעלה השנה?
GRAF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GRAF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:00:31 (UTC+8)

