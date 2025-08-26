Smoking Giraffe (GRAF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02124022$ 0.02124022 $ 0.02124022 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.42% שינוי מחיר (1D) -15.22% שינוי מחיר (7D) -17.52% שינוי מחיר (7D) -17.52%

Smoking Giraffe (GRAF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02124022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAF השתנה ב -2.42% במהלך השעה האחרונה, -15.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smoking Giraffe (GRAF) מידע שוק

שווי שוק $ 131.07K$ 131.07K $ 131.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.07K$ 131.07K $ 131.07K אספקת מחזור 471.58M 471.58M 471.58M אספקה כוללת 471,576,707.0 471,576,707.0 471,576,707.0

שווי השוק הנוכחי של Smoking Giraffe הוא $ 131.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAF הוא 471.58M, עם היצע כולל של 471576707.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.07K.