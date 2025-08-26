Sirin Labs (SRN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.01%

Sirin Labs (SRN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SRN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sirin Labs (SRN) מידע שוק

שווי שוק $ 104.46K$ 104.46K $ 104.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.18K$ 112.18K $ 112.18K אספקת מחזור 532.78M 532.78M 532.78M אספקה כוללת 572,166,103.0 572,166,103.0 572,166,103.0

שווי השוק הנוכחי של Sirin Labs הוא $ 104.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SRN הוא 532.78M, עם היצע כולל של 572166103.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.18K.