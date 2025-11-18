Shroomy מחיר היום

מחיר Shroomy (SHROOMY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00220306, עם שינוי של 6.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHROOMY ל USD הוא $ 0.00220306 לכל SHROOMY.

Shroomy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,044,241, עם היצע במחזור של 927.91M SHROOMY. ב‑24 השעות האחרונות, SHROOMY סחר בין $ 0.00216892 (נמוך) ל $ 0.00237133 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00580516, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00012473.

ביצועים לטווח קצר, SHROOMY נע ב +1.06% בשעה האחרונה ו -17.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shroomy (SHROOMY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Shroomy הוא $ 2.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHROOMY הוא 927.91M, עם היצע כולל של 927908200.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.