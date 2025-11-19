Shroomy (SHROOMY) תחזית מחיר (USD)

קבל Shroomy תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SHROOMY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות SHROOMY

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Shroomy % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Shroomy תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Shroomy (SHROOMY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Shroomy ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002279 בשנת 2025. Shroomy (SHROOMY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Shroomy ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002393 בשנת 2026. Shroomy (SHROOMY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SHROOMY הוא $ 0.002513 עם 10.25% שיעור צמיחה. Shroomy (SHROOMY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SHROOMY הוא $ 0.002638 עם 15.76% שיעור צמיחה. Shroomy (SHROOMY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SHROOMY הוא $ 0.002770 עם 21.55% שיעור צמיחה. Shroomy (SHROOMY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SHROOMY הוא $ 0.002909 עם 27.63% שיעור צמיחה. Shroomy (SHROOMY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Shroomy עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004739. Shroomy (SHROOMY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Shroomy עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007719. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.002279 0.00%

2026 $ 0.002393 5.00%

2027 $ 0.002513 10.25%

2028 $ 0.002638 15.76%

2029 $ 0.002770 21.55%

2030 $ 0.002909 27.63%

2031 $ 0.003054 34.01%

2032 $ 0.003207 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003368 47.75%

2034 $ 0.003536 55.13%

2035 $ 0.003713 62.89%

2036 $ 0.003898 71.03%

2037 $ 0.004093 79.59%

2038 $ 0.004298 88.56%

2039 $ 0.004513 97.99%

2040 $ 0.004739 107.89% הצג עוד לטווח קצר Shroomy תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002279 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002279 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002281 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002288 0.41% Shroomy (SHROOMY) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSHROOMYב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002279 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Shroomy (SHROOMY) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSHROOMY , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002279 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Shroomy (SHROOMY) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSHROOMY , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002281 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Shroomy (SHROOMY) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSHROOMY הוא $0.002288 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Shroomy מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M אספקת מחזור 927.91M 927.91M 927.91M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SHROOMY העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SHROOMY יש כמות במעגל של 927.91M ושווי שוק כולל של $ 2.12M. צפה SHROOMY במחיר חי

Shroomy מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בShroomyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלShroomy הוא 0.002279USD. היצע במחזור של Shroomy(SHROOMY) הוא 927.91M SHROOMY , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,115,283 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.31% $ 0 $ 0.002302 $ 0.002168

7 ימים -11.48% $ -0.000261 $ 0.003137 $ 0.002177

30 ימים -26.72% $ -0.000609 $ 0.003137 $ 0.002177 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Shroomy הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.31% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Shroomy נסחר בשיא של $0.003137 ושפל של $0.002177 . נרשם שינוי במחיר של -11.48% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSHROOMY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Shroomy חווה -26.72% שינוי, המשקף בערך $-0.000609 לערכו. זה מצביע על כך ש SHROOMY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Shroomy (SHROOMY) מודול חיזוי מחיר עובד? Shroomy מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SHROOMYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךShroomy לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SHROOMY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Shroomy. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSHROOMY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSHROOMY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Shroomy.

מדוע SHROOMY חיזוי מחירים חשוב?

SHROOMY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SHROOMY כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SHROOMY ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SHROOMY בחודש הבא? על פי Shroomy (SHROOMY) כלי תחזית המחירים, המחיר SHROOMY הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SHROOMY בשנת 2026? המחיר של 1 Shroomy (SHROOMY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SHROOMY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SHROOMY בשנת 2027? Shroomy (SHROOMY) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SHROOMY עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SHROOMY בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Shroomy (SHROOMY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SHROOMY בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Shroomy (SHROOMY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SHROOMY בשנת 2030? המחיר של 1 Shroomy (SHROOMY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SHROOMY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SHROOMY תחזית המחיר בשנת 2040? Shroomy (SHROOMY) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SHROOMY עד שנת 2040. הירשם עכשיו