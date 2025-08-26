ShibaDoge (SHIBDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03%
שינוי מחיר (1D) -9.76%
שינוי מחיר (7D) -1.83%

ShibaDoge (SHIBDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIBDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIBDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIBDOGE השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ShibaDoge (SHIBDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 3.46M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.51M
אספקת מחזור 115,708,659,120.76T
אספקה כוללת 1.842776207008008e+23

שווי השוק הנוכחי של ShibaDoge הוא $ 3.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBDOGE הוא 115,708,659,120.76T, עם היצע כולל של 1.842776207008008e+23. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.51M.