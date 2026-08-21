Sheep Wif Hat מחיר היום

מחיר Sheep Wif Hat (SWIF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 30.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWIF ל USD הוא $ 0 לכל SWIF.

Sheep Wif Hat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,988, עם היצע במחזור של 873.20M SWIF. ב‑24 השעות האחרונות, SWIF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03214702, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SWIF נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו +41.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.48K.

Sheep Wif Hat (SWIF) מידע שוק

שווי שוק $ 114.99K$ 114.99K $ 114.99K נפח (24 שעות) $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.99K$ 114.99K $ 114.99K אספקת מחזור 873.20M 873.20M 873.20M אספקה כוללת 873,199,054.60845 873,199,054.60845 873,199,054.60845

שווי השוק הנוכחי של Sheep Wif Hat הוא $ 114.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.48K. ההיצע במחזור של SWIF הוא 873.20M, עם היצע כולל של 873199054.60845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.99K.