Sentio AI מחיר היום

מחיר Sentio AI (SEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEN ל USD הוא $ 0 לכל SEN.

Sentio AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 72,530, עם היצע במחזור של 100.00M SEN. ב‑24 השעות האחרונות, SEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.789754, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SEN נע ב -1.14% בשעה האחרונה ו +28.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.43.

Sentio AI (SEN) מידע שוק

שווי שוק $ 72.53K$ 72.53K $ 72.53K נפח (24 שעות) $ 11.43$ 11.43 $ 11.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.53K$ 72.53K $ 72.53K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sentio AI הוא $ 72.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.43. ההיצע במחזור של SEN הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.53K.