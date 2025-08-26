Scuba Dog (SCUBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00368878$ 0.00368878 $ 0.00368878 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.58% שינוי מחיר (1D) -1.75% שינוי מחיר (7D) -12.37% שינוי מחיר (7D) -12.37%

Scuba Dog (SCUBA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCUBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCUBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00368878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCUBA השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scuba Dog (SCUBA) מידע שוק

שווי שוק $ 67.69K$ 67.69K $ 67.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.69K$ 67.69K $ 67.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scuba Dog הוא $ 67.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCUBA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.69K.