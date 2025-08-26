עוד על SCUBA

Scuba Dog סֵמֶל

Scuba Dog מחיר (SCUBA)

לא רשום

1 SCUBA ל USDמחיר חי:

--
----
-1.70%1D
USD
Scuba Dog (SCUBA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:19:23 (UTC+8)

Scuba Dog (SCUBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00368878
$ 0.00368878$ 0.00368878

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

-1.75%

-12.37%

-12.37%

Scuba Dog (SCUBA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCUBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCUBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00368878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCUBA השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scuba Dog (SCUBA) מידע שוק

$ 67.69K
$ 67.69K$ 67.69K

--
----

$ 67.69K
$ 67.69K$ 67.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scuba Dog הוא $ 67.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCUBA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.69K.

Scuba Dog (SCUBA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Scuba Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScuba Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScuba Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Scuba Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.75%
30 ימים$ 0-25.05%
60 ימים$ 0+11.44%
90 ימים$ 0--

מה זהScuba Dog (SCUBA)

Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

Scuba Dog (SCUBA) משאב

האתר הרשמי

Scuba Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scuba Dog (SCUBA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scuba Dog (SCUBA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scuba Dog.

בדוק את Scuba Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

SCUBA למטבעות מקומיים

Scuba Dog (SCUBA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scuba Dog (SCUBA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCUBA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Scuba Dog (SCUBA)

כמה שווה Scuba Dog (SCUBA) היום?
החי SCUBAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCUBA ל USD?
המחיר הנוכחי של SCUBA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scuba Dog?
שווי השוק של SCUBA הוא $ 67.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCUBA?
ההיצע במחזור של SCUBA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCUBA?
‏‏SCUBA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00368878 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCUBA?
SCUBA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SCUBA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCUBA הוא -- USD.
האם SCUBA יעלה השנה?
SCUBA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCUBA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:19:23 (UTC+8)

