עוד על SAFU

SAFU מידע על מחיר

SAFU אתר רשמי

SAFU טוקניומיקה

SAFU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SAFU סֵמֶל

SAFU מחיר (SAFU)

לא רשום

1 SAFU ל USDמחיר חי:

--
----
+3.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SAFU (SAFU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:18:00 (UTC+8)

SAFU (SAFU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003211
$ 0.00003211$ 0.00003211
24 שעות נמוך
$ 0.00003402
$ 0.00003402$ 0.00003402
גבוה 24 שעות

$ 0.00003211
$ 0.00003211$ 0.00003211

$ 0.00003402
$ 0.00003402$ 0.00003402

$ 0.00317076
$ 0.00317076$ 0.00317076

$ 0.00003197
$ 0.00003197$ 0.00003197

+0.12%

-4.03%

-6.43%

-6.43%

SAFU (SAFU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003262. במהלך 24 השעות האחרונות, SAFU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003211 לבין שיא של $ 0.00003402, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAFUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00317076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003197.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAFU השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SAFU (SAFU) מידע שוק

$ 32.62K
$ 32.62K$ 32.62K

--
----

$ 32.62K
$ 32.62K$ 32.62K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SAFU הוא $ 32.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAFU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.62K.

SAFU (SAFU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SAFUל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSAFU ל USDהיה . $ -0.0000038674.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSAFU ל USDהיה $ -0.0000112543.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SAFUל USDהיה $ -0.000023973770429198274.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.03%
30 ימים$ -0.0000038674-11.85%
60 ימים$ -0.0000112543-34.50%
90 ימים$ -0.000023973770429198274-42.36%

מה זהSAFU (SAFU)

Introducing SAFU ($SAFU), the latest meme token that has everyone buzzing! Inspired by Binance's iconic mascot tweet and backed by the registered trademark for "SAFU," this token is more than just a meme—it's a movement. Launched on Four.meme by BNB Chain, SAFU brings a fresh twist to the meme coin scene with a focus on security and innovation. By tying its name to Binance's legendary "Funds are SAFU" ethos, this token is as trustworthy as it is fun. With a solid foundation on BNB Chain, SAFU aims to redefine what it means to be "safu" in the crypto space. Jump into the SAFU revolution and join a community that’s as safe as it is meme-worthy!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SAFU (SAFU) משאב

האתר הרשמי

SAFUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SAFU (SAFU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SAFU (SAFU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SAFU.

בדוק את SAFU תחזית המחיר עכשיו‏!

SAFU למטבעות מקומיים

SAFU (SAFU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SAFU (SAFU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAFU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SAFU (SAFU)

כמה שווה SAFU (SAFU) היום?
החי SAFUהמחיר ב USD הוא 0.00003262 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAFU ל USD?
המחיר הנוכחי של SAFU ל USD הוא $ 0.00003262. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SAFU?
שווי השוק של SAFU הוא $ 32.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAFU?
ההיצע במחזור של SAFU הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAFU?
‏‏SAFU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00317076 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAFU?
SAFU ‏‏רשם מחירATL של 0.00003197 USD.
מהו נפח המסחר של SAFU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAFU הוא -- USD.
האם SAFU יעלה השנה?
SAFU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAFU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:18:00 (UTC+8)

SAFU (SAFU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.