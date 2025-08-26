SAFU (SAFU) מידע על מחיר (USD)

SAFU (SAFU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003262. במהלך 24 השעות האחרונות, SAFU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003211 לבין שיא של $ 0.00003402, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAFUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00317076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003197.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAFU השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SAFU (SAFU) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של SAFU הוא $ 32.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAFU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.62K.