Robotic Doge (DOGER) מידע על מחיר (USD)

Robotic Doge (DOGER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGER השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -14.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Robotic Doge (DOGER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Robotic Doge הוא $ 49.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGER הוא 144.52B, עם היצע כולל של 144520466384.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.64K.