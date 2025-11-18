Ripples מחיר היום

מחיר Ripples (RPLS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00197209, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RPLS ל USD הוא $ 0.00197209 לכל RPLS.

Ripples כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 167,628, עם היצע במחזור של 85.00M RPLS. ב‑24 השעות האחרונות, RPLS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.131094, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0013498.

ביצועים לטווח קצר, RPLS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ripples (RPLS) מידע שוק

שווי שוק $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K אספקת מחזור 85.00M 85.00M 85.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ripples הוא $ 167.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RPLS הוא 85.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.21K.