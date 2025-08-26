Rings scBTC (SCBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 109,063 $ 109,063 $ 109,063 24 שעות נמוך $ 113,344 $ 113,344 $ 113,344 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 109,063$ 109,063 $ 109,063 גבוה 24 שעות $ 113,344$ 113,344 $ 113,344 שיא כל הזמנים $ 123,480$ 123,480 $ 123,480 המחיר הנמוך ביותר $ 74,083$ 74,083 $ 74,083 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -2.01% שינוי מחיר (7D) -4.87% שינוי מחיר (7D) -4.87%

Rings scBTC (SCBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,739. במהלך 24 השעות האחרונות, SCBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,063 לבין שיא של $ 113,344, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,480, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 74,083.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCBTC השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rings scBTC (SCBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 28.06M$ 28.06M $ 28.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.06M$ 28.06M $ 28.06M אספקת מחזור 255.72 255.72 255.72 אספקה כוללת 255.71978361 255.71978361 255.71978361

שווי השוק הנוכחי של Rings scBTC הוא $ 28.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCBTC הוא 255.72, עם היצע כולל של 255.71978361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.06M.