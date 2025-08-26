עוד על SCBTC

SCBTC מידע על מחיר

SCBTC אתר רשמי

SCBTC טוקניומיקה

SCBTC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rings scBTC סֵמֶל

Rings scBTC מחיר (SCBTC)

לא רשום

1 SCBTC ל USDמחיר חי:

$109,739
$109,739$109,739
-2.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rings scBTC (SCBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:44:20 (UTC+8)

Rings scBTC (SCBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 109,063
$ 109,063$ 109,063
24 שעות נמוך
$ 113,344
$ 113,344$ 113,344
גבוה 24 שעות

$ 109,063
$ 109,063$ 109,063

$ 113,344
$ 113,344$ 113,344

$ 123,480
$ 123,480$ 123,480

$ 74,083
$ 74,083$ 74,083

+0.62%

-2.01%

-4.87%

-4.87%

Rings scBTC (SCBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,739. במהלך 24 השעות האחרונות, SCBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,063 לבין שיא של $ 113,344, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,480, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 74,083.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCBTC השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rings scBTC (SCBTC) מידע שוק

$ 28.06M
$ 28.06M$ 28.06M

--
----

$ 28.06M
$ 28.06M$ 28.06M

255.72
255.72 255.72

255.71978361
255.71978361 255.71978361

שווי השוק הנוכחי של Rings scBTC הוא $ 28.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCBTC הוא 255.72, עם היצע כולל של 255.71978361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.06M.

Rings scBTC (SCBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rings scBTCל USDהיה $ -2,258.7867892209.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRings scBTC ל USDהיה . $ -7,791.1727047000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRings scBTC ל USDהיה $ +2,408.2223550000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rings scBTCל USDהיה $ +826.65966627952.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,258.7867892209-2.01%
30 ימים$ -7,791.1727047000-7.09%
60 ימים$ +2,408.2223550000+2.19%
90 ימים$ +826.65966627952+0.76%

מה זהRings scBTC (SCBTC)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rings scBTC (SCBTC) משאב

האתר הרשמי

Rings scBTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rings scBTC (SCBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rings scBTC (SCBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rings scBTC.

בדוק את Rings scBTC תחזית המחיר עכשיו‏!

SCBTC למטבעות מקומיים

Rings scBTC (SCBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rings scBTC (SCBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rings scBTC (SCBTC)

כמה שווה Rings scBTC (SCBTC) היום?
החי SCBTCהמחיר ב USD הוא 109,739 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של SCBTC ל USD הוא $ 109,739. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rings scBTC?
שווי השוק של SCBTC הוא $ 28.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCBTC?
ההיצע במחזור של SCBTC הוא 255.72 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCBTC?
‏‏SCBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 123,480 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCBTC?
SCBTC ‏‏רשם מחירATL של 74,083 USD.
מהו נפח המסחר של SCBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCBTC הוא -- USD.
האם SCBTC יעלה השנה?
SCBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:44:20 (UTC+8)

Rings scBTC (SCBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.