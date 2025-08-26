עוד על RIDDLE

Riddle by Virtuals סֵמֶל

Riddle by Virtuals מחיר (RIDDLE)

לא רשום

1 RIDDLE ל USDמחיר חי:

--
----
+25.90%1D
mexc
USD
Riddle by Virtuals (RIDDLE) טבלת מחירים חיה
Riddle by Virtuals (RIDDLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.70%

+25.93%

+108.42%

+108.42%

Riddle by Virtuals (RIDDLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIDDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIDDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIDDLE השתנה ב +4.70% במהלך השעה האחרונה, +25.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+108.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Riddle by Virtuals (RIDDLE) מידע שוק

$ 18.35K
$ 18.35K$ 18.35K

--
----

$ 23.39K
$ 23.39K$ 23.39K

784.50M
784.50M 784.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Riddle by Virtuals הוא $ 18.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIDDLE הוא 784.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.39K.

Riddle by Virtuals (RIDDLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Riddle by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRiddle by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRiddle by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Riddle by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+25.93%
30 ימים$ 0-39.56%
60 ימים$ 0-39.58%
90 ימים$ 0--

מה זהRiddle by Virtuals (RIDDLE)

Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both “first-to-solve” and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space.

Riddle by Virtuals (RIDDLE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Riddle by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Riddle by Virtuals (RIDDLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Riddle by Virtuals (RIDDLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Riddle by Virtuals.

בדוק את Riddle by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

RIDDLE למטבעות מקומיים

Riddle by Virtuals (RIDDLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Riddle by Virtuals (RIDDLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RIDDLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Riddle by Virtuals (RIDDLE)

כמה שווה Riddle by Virtuals (RIDDLE) היום?
החי RIDDLEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RIDDLE ל USD?
המחיר הנוכחי של RIDDLE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Riddle by Virtuals?
שווי השוק של RIDDLE הוא $ 18.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RIDDLE?
ההיצע במחזור של RIDDLE הוא 784.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RIDDLE?
‏‏RIDDLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RIDDLE?
RIDDLE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RIDDLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RIDDLE הוא -- USD.
האם RIDDLE יעלה השנה?
RIDDLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RIDDLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.