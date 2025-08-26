Riddle by Virtuals (RIDDLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.70% שינוי מחיר (1D) +25.93% שינוי מחיר (7D) +108.42% שינוי מחיר (7D) +108.42%

Riddle by Virtuals (RIDDLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIDDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIDDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIDDLE השתנה ב +4.70% במהלך השעה האחרונה, +25.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+108.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Riddle by Virtuals (RIDDLE) מידע שוק

שווי שוק $ 18.35K$ 18.35K $ 18.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K אספקת מחזור 784.50M 784.50M 784.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Riddle by Virtuals הוא $ 18.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIDDLE הוא 784.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.39K.