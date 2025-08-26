Rentible (RNB) מידע על מחיר (USD)

Rentible (RNB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02520767. במהלך 24 השעות האחרונות, RNB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02482721 לבין שיא של $ 0.02773261, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RNBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RNB השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -9.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rentible (RNB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Rentible הוא $ 252.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RNB הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 252.08K.